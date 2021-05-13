В воскресенье город побежит: расписание Харьковского полумарафона

Харьковский полумарафон состоится 16 мая.
Как сообщили организаторы, выдача стартовых пакетов пройдет в субботу, 15 мая. Время: с 12:00 до 19:00. Локация: на месте старта-финиша, у метро "Научная (перекресток проспекта Науки и ул. Культуры).
Регистрация участников из других городов:
16 мая, с 8-00.
Важная информация: на 21 км. участники допускаются к старту при наличии страховки (иметь справку желательно, но участие возможно без нее). Если есть справка от врача, то страховка не обязательна.
Расписание полумарафона:
08:00 - открытие "городка соревнований"
09:30 - старт на дистанции 21 км.
10:00 - старт на дистанции 10 км.
11:30 - награждение на дистанции 10 км.
12:30 - старт на дистанции 1 км.
13:00 - награждение на дистанции 21 и 1 км.
Работа камер хранения: с 08:00 до 13:00.
Регистрация на мероприятие продолжается до сих пор. Условия на сайте организатора.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается небольшой кратковременный дождь.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
влажность:
давление:
ветер: