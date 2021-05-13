13.05.2021 08:15

Сеть складов контрафактных сигарет накрыли в Харькове (ФОТО)

Изъято более 200 000 пачек табачных изделий.

Харьковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного приобретения с целью сбыта, хранение с этой целью, а также сбыта и транспортировки с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий (ч. 1 ст. 204 УК Украины).

В ходе досудебного расследования получена оперативная информация о местах хранения и массового сбыта (магазины, павильоны, самодельные передвижные лотки в местах скопления людей) незаконно изготовленных табачных изделий без марок акцизного налога и с поддельными марками акцизного налога.





С целью проверки указанной информации сотрудниками ГФС в области совместно с работниками УСБУ в Харьковской области, оперативно-розыскного подразделения Харьковского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины и спецподразделения Государственной пограничной службы Украины «Дозор» на протяжении майских праздников проведен ряд обысков, по результатам которых выявлено и изъято более 170 тыс. пачек табачных изделий и около 35 тыс. пачек табака для курения кальяна.





По одному из адресов проведения обыска обнаружено хранилище оружия - охотничий карабин, боевой пистолет, устройство для отстрела резиновых пуль и патроны к ним.





По данному факту начато уголовное производство относительно незаконного обращения с оружием и боевыми припасами.



Продолжаются следственные действия, направленные на установление полного круга лиц, причастных к незаконному распространению фальсифицированных подакцизных товаров.