Сеть складов контрафактных сигарет накрыли в Харькове (ФОТО)

Изъято более 200 000 пачек табачных изделий.
Харьковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного приобретения с целью сбыта, хранение с этой целью, а также сбыта и транспортировки с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий (ч. 1 ст. 204 УК Украины).
В ходе досудебного расследования получена оперативная информация о местах хранения и массового сбыта (магазины, павильоны, самодельные передвижные лотки в местах скопления людей) незаконно изготовленных табачных изделий без марок акцизного налога и с поддельными марками акцизного налога.
С целью проверки указанной информации сотрудниками ГФС в области совместно с работниками УСБУ в Харьковской области, оперативно-розыскного подразделения Харьковского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины и спецподразделения Государственной пограничной службы Украины «Дозор» на протяжении майских праздников проведен ряд обысков, по результатам которых выявлено и изъято более 170 тыс. пачек табачных изделий и около 35 тыс. пачек табака для курения кальяна.
По одному из адресов проведения обыска обнаружено хранилище оружия - охотничий карабин, боевой пистолет, устройство для отстрела резиновых пуль и патроны к ним.
По данному факту начато уголовное производство относительно незаконного обращения с оружием и боевыми припасами.
Продолжаются следственные действия, направленные на установление полного круга лиц, причастных к незаконному распространению фальсифицированных подакцизных товаров.
Комментариев: 0
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается небольшой кратковременный дождь.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
влажность:
давление:
ветер: