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13.12.2021  12:20   Евгений Клочко

Контрафактный алкоголь и табак: на Харьковщине к предпринимателю пришли с обыском

В ходе обысков было изъято 500 литров этилового спирта, 10 тысяч пачек сигарет без акцизных марок и около 1000 других подакцизных товаров.

На Харьковщине местный предприниматель продавал паленый алкоголь. Новости Харькова
 
Об этом РЕДПОСТ стало известно в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.
 
"11 декабря в ходе отработки в рамках операции "Акциз" в городе Балаклея правоохранители провели 5 санкционированных обысков по месту осуществления хозяйственной деятельности предпринимателя. Мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку в целях сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении правоохранителей.
 
На Харьковщине местный предприниматель продавал паленый алкоголь. Новости Харькова На Харьковщине местный предприниматель продавал паленый алкоголь. Новости Харькова
 
Отмечается, что предприниматель имел 5 магазинов, в которых реализовывал без разрешительных документов подакцизные товары. Не брезговал он также реализовывать в своих торговых точках и "бадяжный" коньяк. Так, 1 литр такого напитка стоил 100 гривен, а "чекушку" можно было приобрести за 25 гривен.
 
 
Теперь мужчине грозит штраф от 85 до 170 тысяч гривен с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.
 
На Харьковщине местный предприниматель продавал паленый алкоголь. Новости Харькова
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Ранее мы сообщали, что в Харькове правоохранители разоблачили сеть складов с контрафактными табачными изделиями. По результатам обысков выявлено и изъято более 170 тыс. пачек табачных изделий и около 35 тыс. пачек табака для курения кальяна.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  табак, алкоголь, харьков, балаклея, контрафакт
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