13.12.2021 12:20 Евгений Клочко

Контрафактный алкоголь и табак: на Харьковщине к предпринимателю пришли с обыском

В ходе обысков было изъято 500 литров этилового спирта, 10 тысяч пачек сигарет без акцизных марок и около 1000 других подакцизных товаров.

Об этом РЕДПОСТ стало известно в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

"11 декабря в ходе отработки в рамках операции "Акциз" в городе Балаклея правоохранители провели 5 санкционированных обысков по месту осуществления хозяйственной деятельности предпринимателя. Мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку в целях сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что предприниматель имел 5 магазинов, в которых реализовывал без разрешительных документов подакцизные товары. Не брезговал он также реализовывать в своих торговых точках и "бадяжный" коньяк. Так, 1 литр такого напитка стоил 100 гривен, а "чекушку" можно было приобрести за 25 гривен.

Читайте также: Производство суррогатного алкоголя на дому освоил житель Балаклеи

Теперь мужчине грозит штраф от 85 до 170 тысяч гривен с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Харькове правоохранители разоблачили сеть складов с контрафактными табачными изделиями . По результатам обысков выявлено и изъято более 170 тыс. пачек табачных изделий и около 35 тыс. пачек табака для курения кальяна.