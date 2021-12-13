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13.12.2021  12:26   Рита Парфенова

В Харькове пройдут «Танцевальные вечерницы на Андрея»

Интерактивное фольклорное мероприятие состоится вечером 13 декабря в Центре культуры и искусства на Пушкинской, 62

Танцевальные вечерницы на Андрея пройдут 13 декабря. Новости Харькова

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХООМЦКиИ 13 декабря в 18:00 в Центре культуры и искусства на улице Пушкинской, 62 пройдет мастер-класс по народным танцам «Танцевальные вечерницы на Андрея».

Его проведут Назар Божинский и фольклорная группа «Муравский шлях», а также троистые музыки «Отакечко». Пришедшие на вечерницы научатся традиционным для нашего региона народным танцам и слобожанским колядкам-щедривкам, а еще узнают, как девушки в это время гадали на судьбу.

Вход на мероприятие бесплатный, однако организаторы соблюдают действующие требования по предотвращению распространения COVID-19 (наличие ковид-сертификата и маски обязательно).

Желающие участвовать в вечерницах должны пройти регистрацию по ссылке: https://forms.gle/t6Q3NU39fJvLL8Nz9

Напомним, ранее мы писали о том, что в Областном центре культуры и искусства.проходит выставка эко-арта «Превращение».

 

Источник:   Центр культуры и искусства
 Тэги:  вечерницы, колядки, харьков
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