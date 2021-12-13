13.12.2021 12:26 Рита Парфенова

В Харькове пройдут «Танцевальные вечерницы на Андрея»

Интерактивное фольклорное мероприятие состоится вечером 13 декабря в Центре культуры и искусства на Пушкинской, 62

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХООМЦКиИ 13 декабря в 18:00 в Центре культуры и искусства на улице Пушкинской, 62 пройдет мастер-класс по народным танцам «Танцевальные вечерницы на Андрея».



Его проведут Назар Божинский и фольклорная группа «Муравский шлях», а также троистые музыки «Отакечко». Пришедшие на вечерницы научатся традиционным для нашего региона народным танцам и слобожанским колядкам-щедривкам, а еще узнают, как девушки в это время гадали на судьбу.



Вход на мероприятие бесплатный, однако организаторы соблюдают действующие требования по предотвращению распространения COVID-19 (наличие ковид-сертификата и маски обязательно).



Желающие участвовать в вечерницах должны пройти регистрацию по ссылке: https://forms.gle/t6Q3NU39fJvLL8Nz9

Напомним, ранее мы писали о том, что в Областном центре культуры и искусства. проходит выставка эко-арта «Превращение».