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13.12.2021  12:35   Евгений Клочко

"Карта харьковчанина" онлайн: когда продолжат прием анкет

Заполнить анкету-заявление на получение «Карточки харьковчанина» онлайн без проблем можно будет примерно с 15 декабря.

Карта харьковчанина онлайн
 
Об этом РЕДПОСТ сообщили в КУ «Офис реформ Харькова». Услуга онлайн-оформления временно недоступна в связи с тем, что на предприятии решили улучшить технические возможности. Это позволит повысить оперативность оцифровки анкет и выдачи карт и, как следствие, обеспечить в будущем бесперебойную работу системы лояльности. 
 
Завершить технические работы ориентировочно планируется до 15 декабря. 
 
Напомним, что электронную анкету на получение «Карты харьковчанина» можно заполнить на Портале электронных сервисов Харькова, а также на сайте и в мобильном приложении «Мой Харьков».
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что мэр Харькова Игорь Терехов лично проверил функции и скидки, которые предоставляет "Карта харьковчанина". Сейчас к сети подключены 10 представителей харьковского бизнеса.
 
Тэги:  карта харьковчанина, харьков
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