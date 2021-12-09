09.12.2021 13:00 Ирина Круглова

Игорь Терехов получил "Карту харьковчанина" и проверил ее работу (фото)

Мэр Харькова Игорь Терехов лично проверил функции и скидки, которые предоставляет "Карта харьковчанина". Сейчас к сети подключены 10 представителей харьковского бизнеса.

Сам Игорь Терехов получил карту несколько дней назад, поэтому решил воспользоваться ею в самых распространенных магазинах и аптеках города, которыми больше всего пользуются популярностью среди харьковчан, сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Первой остановкой стала аптека "911", где с помощью "Х-card" можно получить скидку в 5% на определенную группу товаров и 2% на все товары, кроме акционных. Далее сеть "Кулиничи" - тут скидка на определенные виды хлеба тоже в 5%. После проехался в новых автобусах "Карсан", Х-card можно использовать как "Е-тикет", в том числе и для льготников.

И конечная остановка - супермаркет "Восторг": тут скидка 5% на все товары, кроме акционных и по специальной цене. Везде Игорь Терехов при оплате предъявлял Карту харьковчанина и получал соответствующие скидки.

Игорь Терехов сообщил журналистам, что сейчас "Картой харьковчанина" интересуются большая часть горожан: как получить, какие привилегии, и где воспользоваться. Это, говорит мэр города, свидетельствует о том, что многие уже видят первые результаты. Но при этом сама система все еще требует усовершенствования.

"Меня не устраивают сегодня темпы выдачи карточки, меня не устраивает, то что определенные сети, давая мне обещания, ещё не подключились к данному проекту. Мы договаривались, что в течение этого месяца, очень много сетей - порядка 130-140 сетей уже будет подключено.

До конца декабря эти сети мне дали слово подключится к "Карте арьковчанина", поэтому посмотрим",- сказал Игорь Терехов.

Также, добавил мэр Харькова, его главная задача - чтобы возможности карты регулярно расширялись, ведь проект рассчитан на долгие годы.

"Я соберу ещё представителей и владельцев сетей для того, чтобы более чётко были выполнены их обещания. Кроме того, я ещё соберу заправки, потому что где-то есть скидки, где-то нет.

Хотелось бы подключить ещё несколько сетей автозаправочных станций. Моя задача, чтобы как можно больше сетей было вовлечено в эту скидочную программу и как можно больше давали скидку", - отметил Игорь Терехов.

Сейчас же большая часть потенциальных партнеров проходят этап технической интеграции - подключения к системе и проверки всех необходимых настроек. Также продолжают обрабатывать заявки на получение Х-card".

"Этот проект, как мы и говорили, его невозможно ввести сразу и молниеносно, поэтому он пролонгирован по времени. Есть определенные процессы, эту карточку нужно напечатать, ей нужно присвоить QR-код и штрих код. Эта карточка должна быть в системе, которая тоже должна качественно работать. Только кажется, что это кусочек пластика и всё - на самом деле это очень много", - подчеркнул Игорь Терехов.

На данный момент, по информации профильных служб, владельцами Карты харьковчанина являются более 280 тысяч горожан. Процесс выдачи карт не прекращается. Сейчас активно работают над тем, чтобы "Х-card" получали все категории населения. На данный момент её владельцы преимущественно школьники, студенты и льготники. Так в случае возникновения вопросов харьковчан просят обращаться на горячую линию 15-35 или через социальные сети проекта.

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