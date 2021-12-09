09.12.2021 12:46

Не превышай: зачем молодежь вышла на места резонансных ДТП Харькова

В Харькове проходят акции в поддержку соблюдения правил дорожного движения.



РЕДПОСТ

Молодежь Харькова вышла на улицы города, чтобы обратить внимание и пешеходов и водителей на необходимость соблюдения правил дорожного движения, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Организатором акций в поддержку соблюдения ПДД выступает Молодежный совет при Харьковском городском голове, сообщила одна из участниц Ирина Лучко.

«Эта акция направлена на то, что мы хотим напомнить водителям и жителям Харькова о том, что невнимательность на дороге, несоблюдение правил дорожного движения может привести к тяжелым последствиям, которые влекут за собой смерть. И этой социальной активностью мы хотим привлечь большое количество горожан жителей нашего города, чтобы они поддержали акцию и следили за дорогой, когда находятся в городе», – рассказала Ирина.



Активистка считает, что правила дорожного движения должны соблюдаться на 100%, потому что от этого зависит жизнь и пешеходов, и водителей.



Подобные акции сейчас проходят в местах, где были резонансные ДТП: в начале улицы Сумской, где произошло ДТП с Зайцевой и Дроновым, в районе автовокзала на проспекте Гагарина и на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина, где Николай Харьковский совершил ДТП.

Участники акции – а их в каждой локации до пяти человек – держат в руках плакаты с хэштегами #безпорушень, #безпечнадорога. Продолжительность акций планируется около двух часов, но уже сейчас активисты стали свидетелями нарушений как со стороны автомобилистов, так и пешеходов.

Напомним, на встрече мэра Харькова Игоря Терехова с членами общественной организации «Безопасный Харьков» рассмотрели вопрос безопасности на дорогах Харькова, а также обсудили возможные пути ее повышения – реализацию инфраструктурных проектов, взаимодействие городских служб с патрульной полицией, организацию просветительской работы, направленной на популяризацию соблюдения правил дорожного движения.