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09.12.2021  12:20   Виталий Хиневич

Постучал в окно и ограбил: в Харькове задержали мужчину

Злоумышленник ворвался в киоск и совершил ограбление.

Ограбление в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что 7 декабря в отделение полиции Слобожанского района Харькова обратилась 57-летний реализатор торговой точки. Женщина сообщила, что ночью в окно киоска постучал мужчина и попросил продать ему продукты питания.
 
Пока продавщица собирала заказ, злоумышленник открыл запертую на ключ дверь и зашел внутрь ларька. В руках он держал предмет, похожий на пистолет. Мужчина избил женщину, после чего похитил 5 тысяч гривен с кассы и скрылся.
 
В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий, 8 декабря полицейские задержали 38-летнего жителя Кировоградской области, который сейчас проживает в Харьковской области. Как оказалось, гражданин ранее привлекался к ответственности за совершение убийства и разбоя.
 
 
Также сотрудники полиции обнаружили и изъяли вещественные доказательства и пневматический пистолет.
 
Кроме этого, правоохранители смогли доказать причастность злоумышленника к другому аналогичному эпизоду.
 
5 декабря текущего года, он зашел в торговый зал магазина по улице Матросова, угрожая пистолетом продавцу, заставил ее отдать деньги в размере 2,5 тысяч гривен и мобильный телефон.
Задержанному может грозить до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества, согласно части 1,3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, в Харькове задержана группа гастролеров, которые ограбили тяжело больную женщину.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, ограбление, харьков
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Комментариев: 1

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Ольга // 2021-12-09 13:02:33 // Ответить
Зачем магазины работают ночью ?

 

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