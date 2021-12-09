09.12.2021 12:20 Виталий Хиневич

Постучал в окно и ограбил: в Харькове задержали мужчину

Злоумышленник ворвался в киоск и совершил ограбление.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 7 декабря в отделение полиции Слобожанского района Харькова обратилась 57-летний реализатор торговой точки. Женщина сообщила, что ночью в окно киоска постучал мужчина и попросил продать ему продукты питания.

Пока продавщица собирала заказ, злоумышленник открыл запертую на ключ дверь и зашел внутрь ларька. В руках он держал предмет, похожий на пистолет. Мужчина избил женщину, после чего похитил 5 тысяч гривен с кассы и скрылся.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий, 8 декабря полицейские задержали 38-летнего жителя Кировоградской области, который сейчас проживает в Харьковской области. Как оказалось, гражданин ранее привлекался к ответственности за совершение убийства и разбоя.

Также сотрудники полиции обнаружили и изъяли вещественные доказательства и пневматический пистолет.

Кроме этого, правоохранители смогли доказать причастность злоумышленника к другому аналогичному эпизоду.

5 декабря текущего года, он зашел в торговый зал магазина по улице Матросова, угрожая пистолетом продавцу, заставил ее отдать деньги в размере 2,5 тысяч гривен и мобильный телефон.

Задержанному может грозить до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества, согласно части 1,3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове задержана группа гастролеров, которые ограбили тяжело больную женщину.