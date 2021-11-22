22.11.2021 16:10 Виталий Хиневич

Без сомнений и колебаний: Харьков объявляет жесткую борьбу с лихачами

В Харькове состоялось заседание Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ

Во время заседания рассматривался вопрос о безопасности на дорогах города и области, также обсуждали резонансные ДТП, которые произошли за последний месяц.

По мнению Игоря Терехова, количество дорожно-транспортных происшествий является одной из самых важных проблем города. Все аварии вызывают огромный резонанс среди жителей региона и за его пределами.

Городская власть провела внушительный объем работы, направленный на безопасность дорог в Харькове.

Вместе с Европейским инвестиционным банком планируется реализовать городской проект стоимостью в 21 миллион евро.

Он позволит осуществлять контроль над 300 перекрестками Харькова и подключить 1,3 тысячи камер видеофиксации.

«В вопросе безопасности города не может быть заминок или колебаний. Все находится в наших руках, я уверен, что сегодняшний совет даст импульс к повышению безопасности транспортного движения в Харькове и в стране»,- подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, в ходе выездного заседания комиссии комитета Верховной рады мэр Харькова Игорь Терехов попросил патрульных проводить на дорогах Харькова разъяснительную работу с харьковскими автолюбителями.