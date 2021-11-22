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22.11.2021  16:10   Виталий Хиневич

Без сомнений и колебаний: Харьков объявляет жесткую борьбу с лихачами

В Харькове состоялось заседание Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины.

Выездная комиссия Верховной Рады
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ.
 
Во время заседания рассматривался вопрос о безопасности на дорогах города и области, также обсуждали резонансные ДТП, которые произошли за последний месяц. 
 
По мнению Игоря Терехова, количество дорожно-транспортных происшествий является одной из самых важных проблем города. Все аварии вызывают огромный резонанс среди жителей региона и за его пределами. 
 
Городская власть провела внушительный объем работы, направленный на безопасность дорог в Харькове. 
 
 
Вместе с Европейским инвестиционным банком планируется реализовать городской проект стоимостью в 21 миллион евро.
 
Он позволит осуществлять контроль над 300 перекрестками Харькова и подключить 1,3 тысячи камер видеофиксации.
 
«В вопросе безопасности города не может быть заминок или колебаний. Все находится в наших руках, я уверен, что сегодняшний совет даст импульс к повышению безопасности транспортного движения в Харькове и в стране»,- подчеркнул Игорь Терехов.
 
Напомним, в ходе выездного заседания комиссии комитета Верховной рады мэр Харькова Игорь Терехов попросил патрульных проводить на дорогах Харькова разъяснительную работу с харьковскими автолюбителями.
 
Тэги:  дтп, харьков
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