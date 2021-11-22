22.11.2021 16:26 Евгений Клочко

Украинцев бесплатно протестируют на ВИЧ и гепатиты

С 22 по 28 ноября – отмечается Международная неделя тестирования на ВИЧ и вирусные гепатиты.



РЕДПОСТ

Она проходит более чем в 40 странах мира, в том числе и в Украине и украинцы имеют возможность бесплатно пройти соответствующий тест, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Минздрав.

"Пройти быстрый тест на вирусные гепатиты и ВИЧ можно бесплатно у своего семейного врача. Воспользоваться опцией быстрого тестирования можно на базе общественных организаций.

Также разработана карта пунктов тестирования на гепатит. В этих медицинских учреждениях можно пройти бесплатное тестирование на ВИЧ и гепатит.

Также можно заказать оральный тест на ВИЧ на дом. Пройти скрининг, то есть определить собственные риски инфицирования ВИЧ, и заказать бесплатный оральный тест на ВИЧ можно, воспользовавшись опцией "Хочу обследоваться" на сайте prozdorovia.in.ua ", - значится на сайте ведомства.

Из-за пандемии COVID-19, говорят специалисты, отмечается существенное уменьшение количества тестирований, что в свою очередь снижает уровень выявления ВИЧ и вирусных гепатитов и откладывает доступ к профилактике и лечению. В то время как эти болезни поддаются контролю, гепатит излечим более чем в 90% случаев, а ВИЧ, благодаря лечению, позволяет жить без потери качества жизни.

"«Вирусные гепатиты и ВИЧ не являются приговором, если вовремя приступить к лечению. Лекарственные средства для людей с вирусными гепатитами и антиретровирусную терапию для пациентов с ВИЧ закупают за счет госбюджета. И все, кто нуждается в лечении, получают его безвозмездно.

Однако важно выявлять эти заболевания как можно раньше. Хотим обратить внимание, что в этом году приняты обновленные Стандарты по диагностике и лечению вирусных гепатитов, каждый гражданин должен хотя бы раз в жизни пройти тестирование на вирусные гепатиты и регулярно проходить повторное тестирование в случае наличия факторов риска инфицирования.", - говорят в Минздраве.

По оценочным данным в Украине около 1 млн человек не знают об имеющемся у них гепатите С. А каждый третий ВИЧ-позитивный украинец не знает о своем статусе.