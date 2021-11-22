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22.11.2021  16:26   Евгений Клочко

Украинцев бесплатно протестируют на ВИЧ и гепатиты

С 22 по 28 ноября – отмечается Международная неделя тестирования на ВИЧ и вирусные гепатиты.


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Она проходит более чем в 40 странах мира, в том числе и в Украине и украинцы имеют возможность бесплатно пройти соответствующий тест, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на  Минздрав.  
 
"Пройти быстрый тест на вирусные гепатиты и ВИЧ можно бесплатно у своего семейного врача. Воспользоваться опцией быстрого тестирования можно на базе общественных организаций.
 
Также разработана карта пунктов тестирования на гепатит. В этих медицинских учреждениях можно пройти бесплатное тестирование на ВИЧ и гепатит.
 
Также можно заказать оральный тест на ВИЧ на дом. Пройти скрининг, то есть определить собственные риски инфицирования ВИЧ, и заказать бесплатный оральный тест на ВИЧ можно, воспользовавшись опцией "Хочу обследоваться" на сайте prozdorovia.in.ua", - значится на сайте ведомства. 
 
Из-за пандемии COVID-19, говорят специалисты, отмечается существенное уменьшение количества тестирований, что в свою очередь снижает уровень выявления ВИЧ и вирусных гепатитов и откладывает доступ к профилактике и лечению. В то время как эти болезни поддаются контролю, гепатит излечим более чем в 90% случаев, а ВИЧ,  благодаря лечению, позволяет жить без потери качества жизни. 
 
"«Вирусные гепатиты и ВИЧ не являются приговором, если вовремя приступить к лечению. Лекарственные средства для людей с вирусными гепатитами и антиретровирусную терапию для пациентов с ВИЧ закупают за счет госбюджета. И все, кто нуждается в лечении, получают его безвозмездно. 
 
Однако важно выявлять эти заболевания как можно раньше. Хотим обратить внимание, что в этом году приняты обновленные Стандарты по диагностике и лечению вирусных гепатитов, каждый гражданин должен хотя бы раз в жизни пройти тестирование на вирусные гепатиты и регулярно проходить повторное тестирование в случае наличия факторов риска инфицирования.", - говорят в Минздраве. 
 
По оценочным данным в Украине около 1 млн человек не знают об имеющемся у них гепатите С. А каждый третий ВИЧ-позитивный украинец не знает о своем статусе.
 
Источник:   Минздрав
 Тэги:  вич, гепатит, харьков
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