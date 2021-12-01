В Харькове проходит акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом

Организаторы во время мероприятия устроили перформанс, чтобы показать, как общество относится к ВИЧ-инфицированным и какие эмоции и мифы окружают человека с положительным статусом.
Эмоции могут перехлестывать через край. По этой причине шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка затянуться до утра.
Зима, как и положено, начнется снегом, вернее мокрым снегом – ведь днем синоптики прогнозируют температуру немного выше нуля.
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря в соответствии с решением ВОЗ и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году.
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