01.12.2021 14:15 Васили Голосный

В Харькове проходит акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом

Организаторы во время мероприятия устроили перформанс, чтобы показать, как общество относится к ВИЧ-инфицированным и какие эмоции и мифы окружают человека с положительным статусом.





Этот мини-спектакль демонстрировал, что общество должно быть толерантнее к ВИЧ инфицированному и проявлять поддержку, а не страх или ненависть, сообщает Этот мини-спектакль демонстрировал, что общество должно быть толерантнее к ВИЧ инфицированному и проявлять поддержку, а не страх или ненависть, сообщает РЕДПОСТ

Также во время акции проводили бесплатные анонимные экспресс-тесты, ведь только своевременное проведение анализов позволит человеку наверняка узнать о своём статусе и в случае позитивного - скорее перейти к лечению, которое может позволить прожить долгую жизнь и родить здоровых детей.

Справка. С начала эпидемии в мире инфицировалось около 78 миллионов людей, а от СПИДа умерло 35 миллионов. В Украине в 2021 году установили диагноз СПИД 127 людям, в 2020 - 144. Украина является страной с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции, а Харьковщина занимает 11 место среди всех областей по Украине по количеству ВИЧ позитивных.

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