01.12.2021 14:28 Евгений Клочко

Поздравь питомца: Харьковский зоопарк приглашает поучаствовать в необычном конкурсе

В Харьковском зоопарке предлагают детям и взрослым поучаствовать в творческой инициативе ко Дню Святого Николая!

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского зоопарка.

Условия конкурса предельно просты: необходимо создать одно или несколько новогодних украшений любимцам Харьковского зоопарка, прийти 19 декабря вместе со своей семьей и поздравить животных с этим волшебным праздником!

На сайте Харьковского зоопарка можно ознакомиться с жителями Харьковского зоопарка в категории «Животные», а также с рационом того или иного вида, для того чтобы сделать не только красивое, но и полезное и безопасное украшение.

"Если ваше творение будет безопасно (например, сделано из продуктов, которые есть в рационе), или украшение без вредных примесей (клея, скрепок, игл, новогодних украшений), то мы разместим подарок в вольерах животных. Если же изделие будет содержать вредные или опасные элементы - их разместят за пределами вольера", - отметили в зоосаде.

Важно:

Участвовать можно из любого уголка Украины

Участник может посетить зоопарк с семьей (до 5 человек)

Предварительная регистрация не требуется! Новогоднее украшение, сделанное своими руками, и станет вашим приглашением в зоопарк 19 декабря.

Напомним, в Харьковском зоопарке подвели итоги конкурса рисунков "Приключения пингвинов". Интерактив был посвящен новым жителям зоосада - трем самкам пингвинов Агаты, Маргарет и Шарлотты, месяц назад прибывшим из Германии.