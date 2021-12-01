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01.12.2021  14:28   Евгений Клочко

Поздравь питомца: Харьковский зоопарк приглашает поучаствовать в необычном конкурсе

В Харьковском зоопарке предлагают детям и взрослым поучаствовать в творческой инициативе ко Дню Святого Николая!

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского зоопарка.
 
Условия конкурса предельно просты: необходимо создать одно или несколько новогодних украшений любимцам Харьковского зоопарка, прийти 19 декабря вместе со своей семьей и поздравить животных с этим волшебным праздником!
 
На сайте Харьковского зоопарка можно ознакомиться с жителями Харьковского зоопарка в категории «Животные», а также с рационом того или иного вида, для того чтобы сделать не только красивое, но и полезное и безопасное украшение.
 
"Если ваше творение будет безопасно (например, сделано из продуктов, которые есть в рационе), или украшение без вредных примесей (клея, скрепок, игл, новогодних украшений), то мы разместим подарок в вольерах животных. Если же изделие будет содержать вредные или опасные элементы - их разместят за пределами вольера", - отметили в зоосаде.
 
Важно:
 
  • Участвовать можно из любого уголка Украины 
  • Участник может посетить зоопарк с семьей (до 5 человек) 
  • Предварительная регистрация не требуется! Новогоднее украшение, сделанное своими руками, и станет вашим приглашением в зоопарк 19 декабря.

Напомним, в Харьковском зоопарке подвели итоги конкурса рисунков "Приключения пингвинов". Интерактив был посвящен новым жителям зоосада - трем самкам пингвинов Агаты, Маргарет и Шарлотты, месяц назад прибывшим из Германии.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, конкурс, харьков
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