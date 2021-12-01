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01.12.2021  14:32   Валерия Кононова

Солнечное затмение в декабре 2021: когда состоится и где смотреть украинцам

Интернет облетела новость о полном солнечном затмении. Состоится оно 4 декабря 2021 года. А вот кто его сможет увидеть и что оно символизирует – разбирался корреспондент РЕДПОСТ.


Фото из открытых источников
Как известно, солнечное затмение – явление достаточно редкое и зрелищное. Хотя если разобраться, то в этот момент луна просто закрывает солнце, из-за чего мы видим лишь ободок света, а день превращается в сумерки на несколько минут.
 
Это затмение считается особенным, ведь движется оно с востока на запад. Обычно подобное явление движется с запада на восток. Особенность эта аргументирована полярными регионами, ведь видно его лучше всего будет в Антарктиде. Затмение 4 декабря – это повторение затмения 23 ноября 2003 года. И оно повторится снова через 18 лет, 15 декабря.
 
По Киеву стартует явление в 9:34, правда посмотреть его украинцам можно будет разве что онлайн на ютуб-канале Nasa. Стрим начнется в 8:30 по Киеву и закончится в 10:37. Хотя длится затмение, кстати, меньше двух минут. Однако полное затмение увидит только Антарктида, откуда и будет вести трансляцию Nasa.
 
Напомним, ранее мы писали о самом продолжительном лунном затмении за сотни лет. 
 
Источник:   Сайт Nasa
 Тэги:  солнечное затмение, украина, харьков
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