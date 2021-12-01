01.12.2021 14:50

В Харькове продолжают бесплатно проводить стерилизацию домашних животных для льготников

В Харькове продолжается бесплатная стерилизация домашних животных в городском центре обращения с животными.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Проект стартовал еще в сентябре и продлится он до 15 декабря. Инициатором акции стал Харьковский городской совет.

«Були виділені кошти міською владою на те, щоб пільговим категоріям населення забезпечити стерилізацію їхніх домашніх улюбленців. Є багато людей, які підбирають безпритульних тварин, і не мають змоги заплатити за стерилізацію, як в приватній клініці так і в державній. Бо на це є якісь витрати», - заявил главный врач КП «Центр обращения с животными».

Воспользоваться акцией могут владельцы животных, которые не имеют средств оплатить услугу в клинике. Это одинокие пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и другие социально не защищённые слои населения. Для этого нужно записать животное на стерилизацию и прийти в центр с ним в назначенный день и время.

Лариса, владелица чёрного кота, говорит, что уже не однократно пользовалась услугами этого центра в рамках городской программы. А своего любимца подобрала на улице еще котенком. И вот теперь, когда он подрос и полюбил гулять во дворе, решила стерилизовать.

«Маленького тогда принесла дочь домой. А буквально недавно ещё четверых котят подобрали в коробке. Слава тебе господи, пристроили всех до единого. Но это не может бесконечно продолжаться и всех домой не заберёшь, как бы не хотелось. Но и животных плодить несчастных мы не собираемся. Поэтому решили обратиться. Весной еще стерилизовали бездомную собачку. Точно также, тоже здесь. Огромная благодарность работникам центра», - рассказала хозяйка кота.

Сама процедура быстрая и безболезненная для животного, рассказывает ветеринар.

«Процедура проводиться під транквілізацією, а також ми застосовуємо різні анестетики місцевого призначення. Досить нескладна процедура. І якщо ми говоримо про стерилізацію кота, то вона займає 20-30 хв.», - заявил Андрей Черкас ветеринар КП «Центр обращения с животными».

Потом животное отдается в руки хозяевам и далее уже они сами выполняют рекомендации врача.

В 2021 году на эту программу было выделено 725 тысяч гривен из городского бюджета. За эти деньги планируется стерилизовать примерно 520 котов и 130 собак. В общей сложности примерно 650 животных.

Кроме этого стоит отметить, что, реализовать проект удалось благодаря победе в городском конкурсе «Громадський бюджет міста Харкова» на 2018-2021 год.

Предварительная запись на стерилизацию домашних животных возможна по телефонам: 050 664 84 28, 08005043313.

Напомним, в Харькове стартовал социальный проект «Кураторство животного», который реализуется Харьковским городским приютом.