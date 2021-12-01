01.12.2021 15:00 Дмитрий Колоней

Харьков захлестнет волна туристов - прогноз эксперта

Харьков может значительно повысить свои позиции среди туристов.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылась на Новое время, по оценке главы Ассоциации индустрии гостеприимства, экс-министра курортов и туризма Крыма Александра Лиева, в ближайшее время Первая столица может значительно повысить свои позиции среди туристов, конкурируя со Львовом, который традиционно считается туристической столицей Украины. Этому способствует и развитие внтуреннего туризма из-за закрытия границ, ввиду пандемии. Положительное влияние оказали и масштабные ремонты дорог внутри страны: поездки на машине и автобусе стали более комфортными.

«Здесь любят строить и делать все самое-самое — самая большая площадь в Украине (Свободы), самый первый украинский небоскреб (Госпром), самый красивый городской парк в стране (имени Горького), а в этом году там открылся самый современный городской зоопарк. Парки, скверы, рестораны и клубы Харькова превосходят ожидания от некогда совсем не туристического города. Для тура выходного дня бывшая столица Украины сможет стать реальным конкурентом Львову, возможно, уже через несколько лет. Но уже сейчас город обрел облик комфортного и ухоженного мегаполиса», — отметил Лиев.

Кроме Харькова, в топ традиционно попали Карпаты, Приазовье (Геническ, Арабатская стрелка, Бердянск), черноморское побережье (Одесса, Коблево, Скадовск, Железный Порт), Львов, Киев и Чернигов.