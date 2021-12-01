01.12.2021 15:15 Виталий Хиневич

Xiaomi зарегистрировала новую платежную систему

Компания придала законной силы товарному знаку Xiaomi Pay, хотя ранее подала документы на регистрацию Mi Pay.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».

Отмечается, что Xiaomi официально зарегистрировала финансовую платформу, а также возможно проведет регистрацию еще одной. Товарный знак Xiaomi Pay был впервые использован в апреле 2021 года, недавно Xiaomi также подала заявку на регистрацию Mi Paу.

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Знаки имеют международную классификацию и относятся к категории управления финансовым имуществом. В это же время компания недавно официально отказалась от своего бренда Mi, исходя из этого, она может, в конечном счете, сменить название платформы на Mi Pay в Xiaomi Pay и отказаться от второго товарного знака.

Mi Pay предлагает использовать упрощенную платежную систему, при помощи которой можно получить доступ через продукты бренда, в этот список относятся и гаджеты с поддержкой NFC и без нее.

Напомним, в Украине запускают новую платежную систему , ее уже зарегистрировали в ведомстве.