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11.11.2021  13:55   Виталий Хиневич

В Украине запускают новую платежную систему

Новую международную финансовую услугу уже зарегистрировали в ведомстве.

Перевод денег в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины. 
 
Отмечается, что ведомость о регистрации новой платежной системы «TransferGo» внесли 27 октября текущего года. 
 
Платформа позволит переводить денежные средства из Украины в страны Европы.
 
 
В НБУ сообщили, что постоянно растет спрос на финансовые операции, связанные с отправкой средств за рубеж. 
 
Наиболее часто переводят деньги из Украины в Россию, Грузию, Турцию, Азербайджан и Польшу.  
 
Напомним, в Украине «ПриватБанк» заявил о готовности продать около 90 тысяч безнадежных кредитов на общую сумму свыше 700 млн грн.
 
Источник:   НБУ
 Тэги:  денежные переводы, харьков
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