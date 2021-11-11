11.11.2021 13:55 Виталий Хиневич
В Украине запускают новую платежную систему
Новую международную финансовую услугу уже зарегистрировали в ведомстве.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
Отмечается, что ведомость о регистрации новой платежной системы «TransferGo» внесли 27 октября текущего года.
Платформа позволит переводить денежные средства из Украины в страны Европы.
В НБУ сообщили, что постоянно растет спрос на финансовые операции, связанные с отправкой средств за рубеж.
Наиболее часто переводят деньги из Украины в Россию, Грузию, Турцию, Азербайджан и Польшу.
Напомним, в Украине «ПриватБанк» заявил о готовности продать около 90 тысяч безнадежных кредитов
на общую сумму свыше 700 млн грн.
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