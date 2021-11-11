11.11.2021 13:55 Виталий Хиневич

В Украине запускают новую платежную систему

Новую международную финансовую услугу уже зарегистрировали в ведомстве.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Отмечается, что ведомость о регистрации новой платежной системы «TransferGo» внесли 27 октября текущего года.

Платформа позволит переводить денежные средства из Украины в страны Европы.

В НБУ сообщили, что постоянно растет спрос на финансовые операции, связанные с отправкой средств за рубеж.

Наиболее часто переводят деньги из Украины в Россию, Грузию, Турцию, Азербайджан и Польшу.

Напомним, в Украине «ПриватБанк» заявил о готовности продать около 90 тысяч безнадежных кредитов на общую сумму свыше 700 млн грн.