11.11.2021 14:15 Виталий Хиневич
Полиция открыла уголовное дело по факту нападения на сотрудников «Харьковоблэнерго»
Правоохранительные органы проводят следственные действия в селе Рокитное.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Отмечается, что 10 ноября произошел конфликт между энергетиками и потребителем услуг.
Сотрудники «Харьковоблэнерго» хотели отключить частное домовладение от предоставляемых услуг.
Собственнику домовладения не понравились действия работников компании, в ответ на них он начал стрелять из оружия похожего на пневматическое.
Пуля попала одному из рабочих в руку, когда он пытался укрыться от выстрелов в лицо.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 стать 296 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, во время исполнения служебных обязательств на сотрудников Нововодолажского района «Харьковоблэнерго» было совершено нападение
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