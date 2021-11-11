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11.11.2021  14:15   Виталий Хиневич

Полиция открыла уголовное дело по факту нападения на сотрудников «Харьковоблэнерго»

Правоохранительные органы проводят следственные действия в селе Рокитное.

Нападение на сотрудников Харьковоблэнерго
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что 10 ноября произошел конфликт между энергетиками и потребителем услуг.
 
Сотрудники «Харьковоблэнерго» хотели отключить частное домовладение от предоставляемых услуг.
 
Собственнику домовладения не понравились действия работников компании, в ответ на них он начал стрелять из оружия похожего на пневматическое.
 
Пуля попала одному из рабочих в руку, когда он пытался укрыться от выстрелов в лицо.
 
 
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 стать 296 Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Напомним, во время исполнения служебных обязательств на сотрудников Нововодолажского района «Харьковоблэнерго» было совершено нападение.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьковоблэнерго, нападение, харьков
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