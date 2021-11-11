11.11.2021 14:15 Виталий Хиневич

Полиция открыла уголовное дело по факту нападения на сотрудников «Харьковоблэнерго»

Правоохранительные органы проводят следственные действия в селе Рокитное.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 10 ноября произошел конфликт между энергетиками и потребителем услуг.

Сотрудники «Харьковоблэнерго» хотели отключить частное домовладение от предоставляемых услуг.

Собственнику домовладения не понравились действия работников компании, в ответ на них он начал стрелять из оружия похожего на пневматическое.

Пуля попала одному из рабочих в руку, когда он пытался укрыться от выстрелов в лицо.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 стать 296 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, во время исполнения служебных обязательств на сотрудников Нововодолажского района «Харьковоблэнерго» было совершено нападение

Источник: Национальная полиция Харьковской области

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