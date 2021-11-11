11.11.2021 14:39 Дмитрий Колоней

В Харькове появится самый большой ресторан McDonald’s

Ресторан быстрого питания появится в районе Алексеевки в Харькове.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , новый ресторан McDonald’s откроется в торгово-развлекательном центре Planeta Mall на Окружной дороге. Он расположится на 557 квадратных метрах первого этажа фасадной части здания центра. Заведение будет обустроено по новым принципам McDonald’s, включая терминалы самообслуживания, разделения заказов и их получения, обслуживанием за столиками. Для автомобилистов будут работать две линии McDrive.

Planeta Mall, площадь которого составит 110 000 кв. м. будет крупнейшим торговым центром Восточной Украины. Там разместится 120 магазинов, 15 ресторанов и кинотеатр на семь залов. Открытие запланировано на весну 2022 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что к концу года закроется самый старый городской McDonald’s на площади Павловской. Его помещение уже сдается в аренду. Он работал без перерыва с 1997 года.