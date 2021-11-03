03.11.2021 12:30 Лера Кононова

В Харькове закроется первый McDonald's: подробности

Один из харьковских McDonald's закроется в ближайшие полтора месяца.





Об этом харьковчане могли догадаться с 17 октября, когда помещение ресторана вдруг появилось в объявлениях о сдаче под аренду на платформе OLX. Хотя официальные комментарии тогда отсутствовали, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на Kharkiv Today.



Сегодня в ресторане сообщили, что работать по адресу площадь Павловская, 6 планируют ближайшие полтора месяца и закроются примерно в середине декабря. Также сделали акцент на том, что это не реконструкция и не временные меры по отношению к заведению, а его закрытие.



Это был первый Мак в Харькове и 3 в Украине, открытый в 1997. Сейчас его помещение выставлено под аренду за 13000 евро. Помещение площадью 650 м² находится на площади Павловской, 6. Во времена его открытия эта площадь была известна как Розы Люксембург. Детали объявления на прикреплённом фото.









Кроме звания первого, среди харьковчан, этот ресторан носил звание классического McDonald's со своим колоритом отсутствия экранов самообслуживания, чеков для посещения уборной и прочих технологических довесков, которые давно появились в остальных заведениях.

В остальном, в Харькове остаётся ещё немалое количество излюбленных ресторанов фастфуда, работают они по следующим адресам:



• по улице Полтавский Шлях, 58/1;



• Героев Труда, 7;



• Пушкинская, 37;



• по проспекту Науки, 9-Б;



• по улице Суздальские ряды, 9;



• по проспекту Московскому, 199;



• по улице Сумской, 10.

Напомним, реновация ТРЦ «Караван» длится с мая 2021 года и планирует закончиться в ноябре 2021 года.