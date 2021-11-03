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03.11.2021  12:30   Лера Кононова

В Харькове закроется первый McDonald's: подробности

Один из харьковских McDonald's закроется в ближайшие полтора месяца.

McDonald's:

Об этом харьковчане могли догадаться с 17 октября, когда помещение ресторана вдруг появилось в объявлениях о сдаче под аренду на платформе OLX. Хотя официальные комментарии тогда отсутствовали, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на  Kharkiv Today.

Сегодня в ресторане сообщили, что работать по адресу площадь Павловская, 6 планируют ближайшие полтора месяца и закроются примерно в середине декабря. Также сделали акцент на том, что это не реконструкция и не временные меры по отношению к заведению, а его закрытие.

Это был первый Мак в Харькове и 3 в Украине, открытый в 1997. Сейчас его помещение выставлено под аренду за 13000 евро. Помещение площадью 650 м² находится на площади Павловской, 6. Во времена его открытия эта площадь была известна как Розы Люксембург. Детали объявления на прикреплённом фото.

McDonald's на Павловской в Харькове


Кроме звания первого, среди харьковчан, этот ресторан носил звание классического McDonald's со своим колоритом отсутствия экранов самообслуживания, чеков для посещения уборной и прочих технологических довесков, которые давно появились в остальных заведениях.

В остальном, в Харькове остаётся ещё немалое количество излюбленных ресторанов фастфуда, работают они по следующим адресам:

• по улице Полтавский Шлях, 58/1;

• Героев Труда, 7;

• Пушкинская, 37;

• по проспекту Науки, 9-Б;

• по улице Суздальские ряды, 9;

• по проспекту Московскому, 199;

• по улице Сумской, 10.

Напомним, реновация ТРЦ «Караван» длится с мая 2021 года и планирует закончиться в ноябре 2021 года.
Источник:   Kharkiv Today
 Тэги:  mcdonald's, харьков
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