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03.11.2021  12:50   Виталий Хиневич

В Харькове парень едва не убил 17-летнего брата

Словесный конфликт перерос в поножовщину.

В Харькове мужчина ударил брата ножом
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 1 ноября около 17:00 в полицию поступило сообщение от мужчины.
 
Гражданин правоохранителям сообщил, что его 17-летнего соседа с ножевыми ранениями доставили в медицинское учреждение. 
 
 
Прибывшие на место происшествия полицейские, смогли установить подробности трагедии.
 
Выяснилось, что между 27-летним парнем и его 17-летним братом возникла ссора, в результате которой старший брат нанес ножевые ранения младшему брату. 
 
На данный момент злоумышленника задержали, также открыто уголовное производство согласно части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком от 5 до 8 лет. 
 
Напомним, ранее на Харьковщине во время конфликта пенсионер нанес ножевые ранения посетителю магазина.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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