03.11.2021 12:50 Виталий Хиневич

В Харькове парень едва не убил 17-летнего брата

Словесный конфликт перерос в поножовщину.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 1 ноября около 17:00 в полицию поступило сообщение от мужчины.

Гражданин правоохранителям сообщил, что его 17-летнего соседа с ножевыми ранениями доставили в медицинское учреждение.

Прибывшие на место происшествия полицейские, смогли установить подробности трагедии.

Выяснилось, что между 27-летним парнем и его 17-летним братом возникла ссора, в результате которой старший брат нанес ножевые ранения младшему брату.

На данный момент злоумышленника задержали, также открыто уголовное производство согласно части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком от 5 до 8 лет.

Напомним, ранее на Харьковщине во время конфликта пенсионер нанес ножевые ранения посетителю магазина.