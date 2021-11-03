03.11.2021 13:17 Евгений Клочко

Почти 3 миллиона доз вакцины Moderna ожидает Украина на этой неделе, - МОЗ

В Украину прибудет 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины от коронавируса Moderna. В рамках глобальной инициативы COVAX поставки ожидаются уже на этой неделе.

Брифинг Виктора Ляшко

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Для обеспечения спроса на вакцинацию, до конца этой недели мы ожидаем 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины Moderna от глобальной инициативы COVAX", - сказал Ляшко.

Министр добавил, что всего с начала кампании по вакцинации населения от коронавирусной болезни в Украину было доставлено более 26 млн доз вакцин от COVID-19.

"На остатках сейчас есть около 7,5 млн доз", - уточнил министр.

Напомним, глава Минздрава во время брифинга также сообщил, что в Украине могут расширить "красную" зону карантина. По его словам, еще три области могут попасть в эту зону в ближайшее время.

"В зоне риска Волынская, Харьковская и Тернопольская области", - заявил он.

Напомним, в центре Харькова начал работу передвижной пункт вакцинации от коронавируса. Автомобиль мобильной амбулатории вакцинирует всех желающих возле выхода «Стекляшка» станции метро Университет по адресу: проспект Независимости, 10Г.