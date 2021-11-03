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03.11.2021  13:17   Евгений Клочко

Почти 3 миллиона доз вакцины Moderna ожидает Украина на этой неделе, - МОЗ

В Украину прибудет 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины от коронавируса Moderna. В рамках глобальной инициативы COVAX поставки ожидаются уже на этой неделе.

3 миллиона доз вакцины Moderna прибудет в Украину
Брифинг Виктора Ляшко
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко.
 
"Для обеспечения спроса на вакцинацию, до конца этой недели мы ожидаем 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины Moderna от глобальной инициативы COVAX", - сказал Ляшко.
 
Министр добавил, что всего с начала кампании по вакцинации населения от коронавирусной болезни в Украину было доставлено более 26 млн доз вакцин от COVID-19.
 
"На остатках сейчас есть около 7,5 млн доз", - уточнил министр.
 
Напомним, глава Минздрава во время брифинга также сообщил, что в Украине могут расширить "красную" зону карантина. По его словам, еще три области могут попасть в эту зону в ближайшее время. 
 
"В зоне риска Волынская, Харьковская и Тернопольская области", - заявил он.
 
Напомним, в центре Харькова начал работу передвижной пункт вакцинации от коронавируса. Автомобиль мобильной амбулатории вакцинирует всех желающих возле выхода «Стекляшка» станции метро Университет по адресу: проспект Независимости, 10Г.
 
Источник:   Брифинг МОЗ
 Тэги:  вакцинация, moderna, харьков
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