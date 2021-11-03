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03.11.2021  13:40   Виталий Хиневич

В Харьковской области надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне

Сотрудники полиции устанавливают граждан, которые причастны к повреждению памятного монумента.

В Дергачах повредили памятник погибшим во Второй мировой войне
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
 
Отмечается, что неизвестные лица повредили часть монумента по улице Садовой в городе Дергачи.
 
Кроме этого, было повреждено тротуарное покрытие и забор возле памятника. 
 
В Дергачах повредили памятник погибшим во Второй мировой войне
 
Сообщение о данном происшествии поступило сотрудникам полиции 2 ноября около 16:26. К месту преступления была направленна следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места преступления и задокументировала данный факт.
 
В Дергачах повредили памятник погибшим во Второй мировой войне
 
На основании этого, было открыто уголовное производство по части 2 статьи 291 Уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 5 лет. 
 
Напомним, ранее на новой детской площадке Северной Салтовки сломали аттракционы и обгадили дорожки.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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