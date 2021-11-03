03.11.2021 13:40 Виталий Хиневич

В Харьковской области надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне

Сотрудники полиции устанавливают граждан, которые причастны к повреждению памятного монумента.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что неизвестные лица повредили часть монумента по улице Садовой в городе Дергачи.

Кроме этого, было повреждено тротуарное покрытие и забор возле памятника.

Сообщение о данном происшествии поступило сотрудникам полиции 2 ноября около 16:26. К месту преступления была направленна следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места преступления и задокументировала данный факт.

На основании этого, было открыто уголовное производство по части 2 статьи 291 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Напомним, ранее на новой детской площадке Северной Салтовки сломали аттракционы и обгадили дорожки.