03.11.2021 13:55 Рита Парфенова

В Харькове продлен запрет на движение транспорта по улице на ХТЗ

Участок улицы Михаила Водяного в Харькове закрыт для движения транспорта до 17 ноября.

Еще две недели будут стоять запрещающие знаки для водителей по улице Михаила Водяного в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департаменте инфраструктуры горсовета.



Речь идет об участке улицы Водяного, ограниченной улицей ХТЗ и проспектом Индустриальным.



Там в очередной раз продлили ремонт канализационной сети. Запрет на движение будет действовать до 17 ноября 2021 года.



Объезд закрытого участка осуществляется по прилегающим улицам: Франтишека Крала, Молодежной, Луи Пастера и др.



Сроки снятия ограничения движения из-за ремонта канализационной сети по улице Михаила Водяного в Харькове сдвигались неоднократно. В предыдущий раз планировали, что проезд проезд для транспорта откроют в конце октября.