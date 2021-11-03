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03.11.2021  13:55   Рита Парфенова

В Харькове продлен запрет на движение транспорта по улице на ХТЗ

Участок улицы Михаила Водяного в Харькове закрыт для движения транспорта до 17 ноября.

Запрещено движение по улице Михаила Водяного

Еще две недели будут стоять запрещающие знаки для водителей по улице Михаила Водяного в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департаменте инфраструктуры горсовета.

Речь идет об участке улицы Водяного, ограниченной улицей ХТЗ и проспектом Индустриальным.

Там в очередной раз продлили ремонт канализационной сети. Запрет на движение будет действовать до 17 ноября 2021 года.

Объезд закрытого участка осуществляется по прилегающим улицам: Франтишека Крала, Молодежной, Луи Пастера и др.

Сроки снятия ограничения движения из-за ремонта канализационной сети по улице Михаила Водяного в Харькове сдвигались неоднократно. В предыдущий раз планировали, что проезд проезд для транспорта откроют в конце октября.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, харьков
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