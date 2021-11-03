03.11.2021 14:10

Вакцинация в Харькове: кто из горожан активнее прививается от COVID-19

В Харькове проанализировали, харьковчане какой возрастной группы активней вакцинировались от коронавируса.



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Так, согласно статистике, меньше всего вакцинированных в группе 65+. Из общего количества, сделавших прививку от COVID-19, людей старшего возраста только каждый пятый. Каждый третий - в возрасте до 40 лет, а вот самыми активными и оказались люди среднего возраста, сообщила корреспонденту РЕДПОСТ во время брифинга вице-мер Светлана Горбунова-Рубан.

"21,7% вакцинированных - это люди старше 65 лет, 31,7% - это от 18 до 39 лет, а вот 34% - это в возрасте 40-64 лет. В статистике, правда, мы не учитывали детей, а за неделю таких у нас привито уже 355 человек . Мы продолжаем вести работу по увеличению локаций, где люди могли бы вакцинироваться от коронавируса.

У нас по прежнему работают центры вакцинации, 57 кабинетов и 34 пункта. Кроме того, в торговых центрах медбригады, которые делают прививки от COVID-19 теперь будут работать ежедневно. Это ТРЦ "Украина", "Ave Plaza", "Караван" и "Эпицентр" на проспекте Гагарина", - отметила вице-мер.

За прошедшие сутки защиту от коронавируса получили ещё 8507 человек, именно столько было проведено вакцинаций. Кроме этого, грозный вирус преодолели 787 ранее заболевших. Однако, 663 человека заразились COVID-19, из них 80 были госпитализированы в стационары городских больниц. Таким образом сейчас там на лечение находится 1147 коронавирусных пациентов.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Австралии медицинские работники успешно провели испытания вакцины против коронавирусной инфекции. Исследования препарата проходили на летучих мышах при помощи пластыря с микроиглами.