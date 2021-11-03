03.11.2021 14:30 Виталий Хиневич

В Харьковской области ребенок жил в холодном доме и без еды

Полицейские забрали ребенка у матери, который проживал в ненадлежащих условиях.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что мать девочки не занималась ее воспитанием и имеет пристрастие к алкогольным напиткам. Кроме этого, ребенок проживал в неотапливаемом доме и без продуктов питания.

Сообщение о невыполнении родительских обязанностей, поступило сотрудникам полиции от службы по делам детей Безлюдовского поселкового совета.

На данный момент 8-летнюю девочку забрали у матери и направили на медицинское обследование в Мерефянскую центральную районную больницу.

В отношении женщины был составлен протокол согласно статьи 184 Административного кодекса Украины.

Напомним, ранее харьковчанка увезла сына в чужой город и оставляла одного