03.11.2021 14:30 Виталий Хиневич
В Харьковской области ребенок жил в холодном доме и без еды
Полицейские забрали ребенка у матери, который проживал в ненадлежащих условиях.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Отмечается, что мать девочки не занималась ее воспитанием и имеет пристрастие к алкогольным напиткам. Кроме этого, ребенок проживал в неотапливаемом доме и без продуктов питания.
Сообщение о невыполнении родительских обязанностей, поступило сотрудникам полиции от службы по делам детей Безлюдовского поселкового совета.
На данный момент 8-летнюю девочку забрали у матери и направили на медицинское обследование в Мерефянскую центральную районную больницу.
В отношении женщины был составлен протокол согласно статьи 184 Административного кодекса Украины.
Напомним, ранее харьковчанка увезла сына в чужой город и оставляла одного
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