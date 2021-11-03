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03.11.2021  14:30   Виталий Хиневич

В Харьковской области ребенок жил в холодном доме и без еды

Полицейские забрали ребенка у матери, который проживал в ненадлежащих условиях.

На Харьковщине мать не занималась воспитанием дочери
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что мать девочки не занималась ее воспитанием и имеет пристрастие к алкогольным напиткам. Кроме этого, ребенок проживал в неотапливаемом доме и без продуктов питания. 
 
Сообщение о невыполнении родительских обязанностей, поступило сотрудникам полиции от службы по делам детей Безлюдовского поселкового совета.
 
 
На данный момент 8-летнюю девочку забрали у матери и направили на медицинское обследование в Мерефянскую центральную районную больницу. 
 
В отношении женщины был составлен протокол согласно статьи 184 Административного кодекса Украины.
 
Напомним, ранее харьковчанка увезла сына в чужой город и оставляла одного.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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