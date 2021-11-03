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03.11.2021  14:45   Евгений Клочко

Приют для животных в Харькове просит горожан привозить теплые вещи для животных (видео)

Коммунальное предприятие «Центр обращения с животными» обращается к харьковчанам с просьбой привозить теплые вещи для утепления вольеров питомцев приюта.

Приют для животных в Харькове нуждается в теплых вещах
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия.
 
Как отметили в приюте, вещей нужно много, поскольку будки утепляются каждый день заново. Все желающие могут принести старые пледы, одеяла, пальто, куртки, свитера, коврики, полотенца и простыни. Однако матрасы, пуховые одеяла и перьевые подушки просят не привозить, так как играя, собаки такое «утепление» могут разорвать.
 
«Конечно, лучшая помощь – это забрать животное к себе домой и подарить ему новую жизнь в качестве домашнего питомца, но не у всех есть такая возможность. А вот помочь животному провести зиму в тепле может каждый», – подчеркнули сотрудники центра.
 
Вещи можно привозить в любое удобное время по адресу: пр. Гагарина, 358.
 
Напомним, в приюте можно бесплатно стерилизовать домашних животных для социально незащищенных слоев населения. Проект по бесплатной стерилизации домашних животных проводится в Комплексе " ZooCity Kharkiv" на базе КП "Центр обращения с животными"; по адресу пр-т. Гагарина, 358.
 

Тэги:  приют для животных, харьков
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