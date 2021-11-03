Смертельное ДТП на Одесской: в Харькове ищут очевидцев резонансной аварии

03.11.2021 14:59 Дмитрий Колоней

В результате ДТП погиб водитель автомобиля Chevrolet Aveo и еще три человека пострадали.

Стражи порядка, проводящие досудебное расследование, разыскивают свидетелей и очевидцев аварии. Всем, кому известна информация по поводу данной аварии, и у кого есть видеозаписи происшествия или другие видеозаписи до и после ДТП, просят обратиться по телефону (057)715-71-60 или в отдел расследование преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к следователю Роговому Артему Александровичу.