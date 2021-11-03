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03.11.2021  14:59   Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП на Одесской: в Харькове ищут очевидцев резонансной аварии

В результате ДТП погиб водитель автомобиля Chevrolet Aveo и еще три человека пострадали.

ДТП Харьков: Разыскиваются свидетели смертельной аварии Infiniti и Chevrolet Aveo на Одесской
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 26 октября около 20:40 на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской произошла авария автомобиля Infiniti, за рулем которого сидел 16-летний подросток, и легкового автомобиля Chevrolet Aveo, управлявшегося 58-летним мужчиной. В результате ДТП погиб водитель автомобиля Chevrolet Aveo, пострадали пассажиры Infiniti - двое парней и девушка.
 
 
Стражи порядка, проводящие досудебное расследование, разыскивают свидетелей и очевидцев аварии. Всем, кому известна информация по поводу данной аварии, и у кого есть видеозаписи происшествия или другие видеозаписи до и после ДТП, просят обратиться по телефону (057)715-71-60 или в отдел расследование преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к следователю Роговому Артему Александровичу.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что  28 октября 2021 года на проспекте Героев Сталинграда 72-летнюю харьковчанку на пешеходном переходе сбил автомобиль Infiniti. От удара пешехода отбросило и она попала под колеса встречного автомобиля Daewoo Lanos. Женщина скончалась на месте ДТП.
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария, одесская, гагарина, infiniti, chevrolet aveo, труп
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