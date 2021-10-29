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29.10.2021  08:39   Рита Парфенова

ДТП с Infiniti в Харькове: подробности о погибшем пешеходе

На пешеходном переходе в Харькове 72-летнюю женщину сбили насмерть Infiniti и Daewoo Lanos.

Infiniti и Daewoo Lanos сбили женщину на пешеходном переходе в Харькове.

Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Нацполиции, смертельное происшествие с пешеходом произошло около шести часов вечера 28 октября на проспекте Героев Сталинграда в Слободском районе города.

72-летняя харьковчанка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль Infiniti с 31-летней водителем за рулем. От удара пешехода отбросило, и она попала под колеса встречного автомобиля Daewoo Lanos под управлением 56-летнего мужчины. Смерть женщины-пешехода наступила на месте ДТП, ее констатировала фельдшер скорой, сообщив об этом правоохранителям.

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Сотрудники Патрульной полиции, прибывшие на место ДТП, выяснили, что на водителя Infiniti нет информации о нарушении правил дорожного движения и ранее к административной ответственности она не привлекалась.

Все обстоятельства наезда на пешехода устанавливаются, опрашиваются свидетели. Следователями Нацполиции решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
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