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28.10.2021  21:06   Дмитрий Колоней

ДТП с Infiniti в Харькове: Полиция расследует жуткую смерть женщины (фото)

Появилась официальная информация о смертельной аварии в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Нацполицию, выясняются обстоятельства гибели харьковчанки на проспекте Героев Сталинграда.
 
 
По информации стражей порядка женщина направлялась по пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль Инфинити. От удара ее отбросило под колеса другого автомобиля.
 
ДТП Харьков: Полиция подтвердила жуткую смерть женщины под колесами Infiniti и Daewoo Lanos
 
ДТП Харьков: Полиция подтвердила жуткую смерть женщины под колесами Infiniti и Daewoo Lanos
 
В результате ДТП харьковчанка погибла на месте. Сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства ДТП, опрашивают свидетели. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
 
ДТП Харьков: Полиция подтвердила жуткую смерть женщины под колесами Infiniti и Daewoo Lanos
 
Напомним, ранее мы писали, что вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.
 
Тэги:  дтп, авария, харьков, сбит пешеход, infiniti, daewoo lanos
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