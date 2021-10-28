28.10.2021 21:06 Дмитрий Колоней

ДТП с Infiniti в Харькове: Полиция расследует жуткую смерть женщины (фото)

Появилась официальная информация о смертельной аварии в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Нацполицию, выясняются обстоятельства гибели харьковчанки на проспекте Героев Сталинграда.

По информации стражей порядка женщина направлялась по пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль Инфинити. От удара ее отбросило под колеса другого автомобиля.

В результате ДТП харьковчанка погибла на месте. Сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства ДТП, опрашивают свидетели. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее мы писали, что вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП : 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.