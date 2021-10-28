28.10.2021 20:55 Дмитрий Колоней

ДТП: на трассе под Харьковом - тройная авария (фото)

Об аварии в пригороде Харькова сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, под Харьковом - дорожно-транспортное происшествие. На трассе столкнулись три авто.

По предваритеной информации Toyota выезжала на трассу со стороны Рогани. Жигули под управлением пожилого мужчины ехали в сторону Чугуева. В какой то момент дедушка берет резко вправо и перестраивается на полосу для поворота на Рогань, где уже стояла Тойота и ждала возможности выехать, от удара японца разворачивает.

После этого на положенное колесо в темноте налетает третий участник аварии, въезжая в Жигули и пенсионера.

В итоге двоих увозит скорая - дедушку с открытым переломом ноги и женщину с ушибом грудной клетки.

Напомним, ранее мы писали, что вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП : 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.