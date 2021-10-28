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28.10.2021  20:55   Дмитрий Колоней

ДТП: на трассе под Харьковом - тройная авария (фото)

Об аварии в пригороде Харькова сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: На Чугуевской трассе произошла тройная авария
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом - дорожно-транспортное происшествие. На трассе столкнулись три авто. 
 
 
По предваритеной информации Toyota выезжала на трассу со стороны Рогани. Жигули под управлением пожилого мужчины ехали в сторону Чугуева. В какой то момент дедушка берет резко вправо и перестраивается на полосу для поворота на Рогань, где уже стояла Тойота и ждала возможности выехать, от удара японца разворачивает.
 
ДТП Харьков: На Чугуевской трассе произошла тройная авария
ДТП Харьков: На Чугуевской трассе произошла тройная авария
 
ДТП Харьков: На Чугуевской трассе произошла тройная авария
 
После этого на положенное колесо в темноте налетает третий участник аварии, въезжая в Жигули и пенсионера. 
В итоге двоих увозит скорая - дедушку с открытым переломом ноги и женщину с ушибом грудной клетки. 
 
ДТП Харьков: На Чугуевской трассе произошла тройная авария
 
ДТП Харьков: На Чугуевской трассе произошла тройная авария
 
ДТП Харьков: На Чугуевской трассе произошла тройная авария
 
ДТП Харьков: На Чугуевской трассе произошла тройная авария
 
ДТП Харьков: На Чугуевской трассе произошла тройная авария
 
Напомним, ранее мы писали, что вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.
 
Тэги:  дтп, авария, харьков, чугуев
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