28.10.2021 20:12 Дмитрий Колоней

Сжигание листьев опасно для здоровья: комментарий специалиста

Опавшие листья следует правильно утилизировать, и ни в коем случае не сжигать, потому что из-за этого может возникнуть пожар, но и подвергается опасности здоровье.

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , при сжигании опавших листьев в окружающую атмосферу выделяется масса вредных веществ. Именно они, попадая в организм человека, могут вызвать недуг, предупреждают врачи-аллергологи. Ибо при горении концентрация этих ядовитых соединений увеличивается в разы, вызывая обострение хронических заболеваний.

"Реагировать на дым, на это увеличившееся количество тяжелых металлов, оксида азота могут и пожилые люди, и беременные женщины, и дети и, в особенности, наши пациенты аллергики. К тому же, осенний сезон аллергий опасен вдвойне, - говорит Лариса Амер, заведующая Аллергологическим отделением КНП "Харьковская Городская клиническая больница №27", - потому, что кроме сжигания листьев с образованием едкого дыма, происходит еще и цветение трав, в том числе амброзии, и все больше людей подвержены этому вредному воздействию".

Цветение амброзии у нас практически происходит до морозов. К сожалению она из года в год становится все более агрессивной, все больше и больше пациентов-аллергиков, которые обращаются по поводу обострения, появления новых симптомов конъюнктивита, чихания, начинают слезиться глаза, першит горло.

В последнее время, отмечают специалисты, количество людей, страдающих разными видами аллергических реакций, значительно увеличилось, как результат увеличилось и количество обращений за медицинской помощью, особенно по поводу бронхо-легочных патологий. Поэтому, отмечают, сжигать листья не следует, чтобы не подвергать окружающих проблемам со здоровьем. А спасатели в свою очередь предупреждают, что такие действия могут еще и спровоцировать пожары, что также опасно. Да и не следует забывать, что за сжигание листвы предусмотрены штрафные санкции.