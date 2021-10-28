28.10.2021 19:30

Слова Добкина о голосовании на дому опровергли цифрами

На сегодняшний день социальные службы Харькова зарегистрировали 6513 заявок от тех жителей, которые желают проголосовать дома 31 октября.



Фото из открытых источников

Об этом заявила Светлана Горбунова-Рубан, заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.

Она подчеркнула, что в прошлом году на выборах мэра на дому по разным причинам проголосовали 7605 харьковчан. Эта цифра является официальными данными теризбиркома по результатам подсчета бюллетеней.

Таким образом, цифры голосующих на дому в прошлом и нынешнем году сравнимы, разницы на несколько порядков между ними нет — вопреки заявлениям кандидата Михаила Добкина.

«Добкин заявил, что якобы готовится голосование 20 тысяч человек на дому с целью вброса голосов. Как видите, это не соответствует действительности даже близко. Сбор заявок завершится в 20 часов 29 октября, однако уже сейчас понятно, что о такой разнице, о которой заявляет Добкин, речь не идет. Также хочу обратить внимание данного кандидата, что голосование на дому не связано только с заболеванием COVID-19 или самоизоляцией», — заявила Горбунова-Рубан.

Напомним, ранее СМИ уже поймали Добкина на лжи , когда он заявлял, что якобы передал больницам города оборудование для борьбы с эпидемией коронавируса.

В социальных сетях появилось сообщение о том, что «Михаил Добкин за средства избирательной кампании начал оборудовать харьковскую больницу кислородной трассой». В комментариях к этому сообщению указывается «Чернобыльская» больница.

Однако позже и. о. директора Харьковского областного диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова опровергла заявление Михаила Добкина о его помощи Чернобыльской больнице в строительстве дополнительной кислородной трассы.

«С Михаилом Марковичем Добкиным мы по этом вопросу не контактировали и помощь нам не оказывалась.

Я считаю, что спекуляций на этой теме не должно быть, потому что ситуация достаточно сложная, достаточно напряженная и спекулировать на этой теме – это не то, что неправильно, это вредно», — заявила Пирогова.

Напомним, ранее мы писали о том, что Михаил Добкин накануне выборов мэра стал антилидером по уровню доверия среди политиков Харькова. Это результат его собственных действий во время избирательной кампании.