15.10.2021 11:58

Беспринципность и подкуп: политолог объяснил, почему Добкину не доверяют харьковчане

Михаил Добкин накануне выборов мэра стал антилидером по уровню доверия среди политиков Харькова. Это результат его собственных действий во время избирательной кампании.

Как сообщает РЕДПОСТ , именно так оценил показатели Добкина глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков, комментируя свежие данные социологической группы «Рейтинг».

«Добкин лидирует с 59% недоверия, причем 44% ему категорически не доверяют. Сейчас рейтинг Добкина ниже, чем в марте, когда он начал активную избирательную кампанию, а антирейтинг только вырос.

Нужно сильно постараться, чтобы из 27% недоверия, сделать 59%. Можно считать, что у Добкина хоть это получилось», — отметил Быков.

Политолог также заявил , что уровень недоверия харьковчан к себе Добкин взрастил своими же руками.

«Во-первых, унизительные попытки подкупа. Добкин обещает выплатить по 2 тысячи гривен малообеспеченным с двумя условиями: если Добкин победит и только тем, кто за него будет голосовать. Люди нуждаются, это факт, но данная технология, как мы уже видим, сыграла против кандидата.

Во-вторых, открытая демонстрация политической беспринципности. Я понимаю, что политик – это политически животное, которое должно держать нос поднятым, но нельзя так флюгерить. В одно время Добкин выступает за украинский язык, в другое – за русский. То говорит, что готов воевать против России, то пытается заигрывать с пророссийским электоратом. Тот, кто не знает, куда идти – никогда не сможет повести за собой людей», — объяснил Быков.

Напомним, Комитет избирателей Украины обвинил Михаила Добкина в выстраивании сети подкупа под видом социальной программы «Забота». КИУ пригрозил уголовной ответственностью за подкуп избирателей и организаторам схемы, и ее участникам, надеющимся получить от Добкина по 2000 гривен якобы на оплату коммунальных услуг.

Тем не менее, согласно последнему исследованию «Рейтинга», проведенному в начале октября, только 14% харьковчан верят в победу Добкина на выборах.