18.09.2021 14:34

В планах Добкина - подкуп харьковчан - Комитет избирателей Украины

КИУ зафиксировал попытки подкупа и предупредил потенциального претендента на роль мэра об уголовной ответственности.



Фото из открытых источников

Общественная организация «Наш дом — Харьков» обещает в случае победы на выборах мэра Михаила Добкина обеспечить денежные выплаты из городского бюджета тем, кто подаст соответствующее заявление в штаб кандидата.

Об этом сообщает харьковское отделение Комитета избирателей Украины

«Данная организация собирает заявления жителей города (то есть, потенциальных избирателей) для выплаты разовой помощи на оплату коммунальных платежей.

Предостерегаем Михаила Добкина, что согласно законодательству обещание выплат после его возможной победы на выборах городского головы будет иметь все признаки подкупа избирателей. Что может привести к ответственности, предусмотренной статьей 160 ККУ. Важно, что согласно этой статье несет ответственность и сам избиратель, который принял предложение кандидата. Потому «гречка» на этих выборах может дорого обойтись обеим сторонам», — заявили в КИУ.

Кандидат, подкупающий избирателя, может потерять свободу на срок до шести лет, а подкупленный избиратель — до двух.

При этоме материальную помощь Михаил Добкин обещает выплачивать не из собственного кармана, а за счет городского бюджета – в том случае, если харьковчане выберут его мэром.

Ранее в Харьковском пресс-клубе председатель Харьковской областной организации КИУ Михаил Камчатный обнародовал переписку о наборе людей на проектную работу с 1 августа по 31 октября на должность агитатора за одного из кандидатов с зарплатой в 27 тысяч гривен. Как следовало из показанной переписки, речь шла о Добкине.

Напомним, ранее мы писали о зафиксированном черном пиаре во время исследования предвыборной кампании в Харькове.