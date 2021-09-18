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18.09.2021  13:44   Дмитрий Колоней

Помогите найти: под Харьковом поплыл рыбачить и пропал дедушка (фото)

Под Харьковом разыскивают 76-летнего Анатолия Сабодаша.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 15 сентября 2021 года  около 10:00 в надувную лодку сел высокий, плотный, седой, кареглазый мужчина в синей куртке, кепке цвета хаки, темных штанах и сапогах - Анатолий Сабодаш.
 
Он поплыл рыбчить на Северском Донце около моста между Балаклеей и селом Меловая, и пропал.
 
Между Балаклеей и Меловой во время рыбалки пропал 76-летний Анатолий Сабадаш. Новости Харькова
 
Приметы: на вид 70-80 лет, рост 185-195 см.
 
Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить отдел полиции № 1 Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области по телефонам: (057) 492-09-02, (050) 416-80-81 (дежурная часть), (095) 35-00-453 (уголовный розыск), 102 или другим доступным способом.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что после двух месяцев поисков найден живым мужчина.
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