11.08.2021 18:52

Пропавший в Харькове мужчина найден через два месяца поисков

Вышел на связь пропавший по дороге в Харьков мужчина.



//t.me

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, вышел на связь мужчина, которого разыскивали почти два месяца под Харьковом.

Напомним, ранее мы писали о том, что не могут найти 40-летнего мужчину Дмитрия Перелигина из пгт. Савинцы Изюмского района, который 14 июня 2021 года, отправился на работу в Харьков и пропал без вести.