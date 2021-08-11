Пропавший в Харькове мужчина найден через два месяца поисков

Вышел на связь пропавший по дороге в Харьков мужчина.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, вышел на связь мужчина, которого разыскивали почти два месяца под Харьковом.
Напомним, ранее мы писали о том, что не могут найти 40-летнего мужчину Дмитрия Перелигина из пгт. Савинцы Изюмского района, который 14 июня 2021 года, отправился на работу в Харьков и пропал без вести.
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В гороскопе ведущую роль будет играть логика. Принятие любого решения в этот день может отнять у вас больше времени, чем обычно – вы вряд ли скажете «да» или «нет», прежде чем не продумаете последствия на несколько шагов вперед, как в шахматной партии. Зато и вероятность ошибок практически равна нулю.
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