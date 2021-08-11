Главная Новости Харькова Общество На улицах Харькова появились светящиеся фигуры обитателей зоопарка
11.08.2021  19:41   

На улицах Харькова появились светящиеся фигуры обитателей зоопарка

На улицах Харькова появились светящиеся фигуры обитателей зоопарка.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, в Харкове проходит рекламная акция, посвященная открытию реконструируемого зоопарка.
 
На улицах города уже установили несколько фигур животных, которые светятся в ночное время суток. Так, в районе станции метро «Алексеевская» появилась фигура слона, а на пересечении ул. Клочковской и ул. Космической - жирафа.
 
Всего в рамках рекламной кампании фигуры животных - обитателей обновленного Харьковского зоопарка (бегемота, льва и львицы, еще одного жирафа и пр.) планируется установить в семи локациях на самых крупных автомагистралях города, в частности, на Московском проспекте и на пр. Гагарина.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что самка бегемота и два крокодила уже отпраздновали новоселье в Харьковском зоопарке.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  светящиеся фигуры, зоопарк, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 