11.08.2021 19:41

На улицах Харькова появились светящиеся фигуры обитателей зоопарка

На улицах Харькова появились светящиеся фигуры обитателей зоопарка.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, в Харкове проходит рекламная акция, посвященная открытию реконструируемого зоопарка.

На улицах города уже установили несколько фигур животных, которые светятся в ночное время суток. Так, в районе станции метро «Алексеевская» появилась фигура слона, а на пересечении ул. Клочковской и ул. Космической - жирафа.

Всего в рамках рекламной кампании фигуры животных - обитателей обновленного Харьковского зоопарка (бегемота, льва и львицы, еще одного жирафа и пр.) планируется установить в семи локациях на самых крупных автомагистралях города, в частности, на Московском проспекте и на пр. Гагарина.

Напомним, ранее мы писали о том, что самка бегемота и два крокодила уже отпраздновали новоселье в Харьковском зоопарке.