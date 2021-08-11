11.08.2021 19:46 Виталий Хиневич

Трамваи в Харькове дрифтовали еще 100 лет назад

Харьковский электрический трамвай появился 3 июля 1906 года

Не спеша гремя колесной парой, гордо на крыше его зреет пантограф. Пробираясь через пробки в центре, либо даря своим пассажиром прекрасные зеленые пейзажи ХТЗ. Это все о нем, о первом общественном виде транспорта - трамвае.

Предшественником трамвая выступала харьковская конка, открытая 24 сентября 1882 года. Повозка, запряженная парой лошадей, ехала по рельсам, перевозила пассажиров. Изначально конка принадлежала Французскому обществу, которое позднее передало ее частному Бельгийскому обществу.

При прокладке линий конки были строго оговорены правила эксплуатации. Никто не имел права пересекать линии конки и проводить параллельные пути. Именно эти факторы сыграли ключевую роль в промедлении открытия трамвайных линий.

Какие бы кривые линии судьбы не выпали на долю харьковского трамвая, 3 июля 1906 года состоялось открытие первой линии. Двенадцать моторных вагонов марки «MAN» преодолевали путь длиной в 3,8 километра.

Открытие трамвайного депо состоялось в этом же году. Ознаменовалось оно торжественным освящением каждого вагона священником. Ныне на его месте находится коммунальное предприятие «Горэлектротранссервис».

Автор фото Сергей Галкин

Первыми водителями трамваем должны были быть мужчины не старше 30 лет.

Последующие годы в Харькове развивалась сеть трамвайных путей, увозя пассажиров с центральных улиц в некогда удаленные районы Панасовки, Ивановки, Клочковской.

В 1910 году открылась линия, которая имела самый большой пассажиропоток. Проходила она по улице Пушкинской. Данное направление стало причиной сноса в 1930 годах собора Святого Николая. Крутой спуск с улицы Пушкинской на переулок Короленко доставлял не мало хлопот из-за постоянных сходов вагонов, а собор в свою очередь мешал обзору при маневрах.

Газеты того времени писали леденящие душу заголовки: «Сход вагона на улице Пушкинской, адское закругление».

Конец 60-х годов ХХ века ознаменовал себя строительством Салтовского жилого массива. Вместе с новым жилым массивом появилась и новая трамвайная линия. Задача которой была доставить людей из центра города в 602 микрорайон, с улицы Льва Толстого и прилегающих к заводам, расположенных в Индустриальном районе.

Не так давно в Харькове прошел парад ретро-трамваев, на котором были представлены единицы подвижного состава трамвайного парка. Изюминкой выставки стал трамвай МТВ-82.

Так или иначе, у харьковского трамвая есть своя, уникальная история и не менее интересное будущее.