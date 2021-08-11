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11.08.2021  20:29   

Подделывали документы для нелегалов: в Харькове поймали преступную группу (фото)

Разоблачены жители Харькова, обеспечивавшие нелегалам пересечение границы.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент внутренней безопасности Нацполиции, оперативники Департамента и следователи Главного следственного управления Нацполиции Украины пресекли деятельность преступной группы.
 
Злоумышленники занимались изготовлением и сбытом поддельных документов для незаконного пересечения границы Украины со стороны России и временно оккупированной территории. 
 
 
В конце 2020 года оперативники Департамента получили информацию о лицах, которые на территории столицы и Харьковщины наладили схему: переправляли людей через госграницу и затем легализовывали их с помощью поддельных документов. 
 
 
Один из участников преступной группы - 46-летний житель Харьковщины - принимал заказы на изготовление фальшивых паспортов гражданина Украины, Российской Федерации, так называемых «ДНР» и «ЛНР», карточек налогоплательщиков, видов на постоянное или временное проживание, загранпаспорта, диплома о высшем образовании и тому подобное. 
 
 
 
 
45 -летний сообщник первого отвечал за изготовление поддельных документов, в том числе с защитными голографическими элементами, которые выдаются органами исполнительной власти. За работу заговорщики брали только 100-процентную предоплату. 
 
 
Правоохранители провели несколько оперативных закупок разного рода документов, экспертиза которых подтвердила факт подделки. 
 
 
 
При поддержке бойцов полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области и отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ были проведены обыски по месту жительства фигурантов группы, в  результате которых были обнаружены и изъяты поддельные штампы, печати органов исполнительной власти, бланки строгой отчетности, документы с признаками подделки, оборудование для изготовления поддельных документов, оргтехника, «черновые» записи.
 
 
Организатору следователи полиции уже объявили о подозрении по ч. 1 209 и ч.3 ст.358 Уголовного кодекса Украины. Его сообщнику вручено подозрение по ч.3 ст.358 УК. В суд подано ходатайство на избрании им меры пресечения.
 
 
 
Напомним, ранее мы писали о пойманном мошеннике с ружьем, сделавшем себе поддельную справку на принтере.
 
Источник:   Департамент внутренней безопасности Нацполиции
 Тэги:  подделка документов, фальшивые паспорта, харьков, диплом
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