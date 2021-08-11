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11.08.2021  20:57   

Найдено пять килограмм препаратов: в Харькове будут судить изготовителя наркотиков (фото)

Обвинительный акт направлен в один из судов Харькова.

В Харькове будут судить изготовителя наркотиков. Криминал Харьков
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, Новобаварский окружной прокуратурой Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего мужчины по обвинению в приобретении, хранении  и изготовлении психотропных веществ с целью сбыта и хранении огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
 
В Харькове будут судить изготовителя наркотиков. Криминал Харьков
 
Согласно информации руководителя окружной прокуратуры Владимира Куприянова, расследование установило, что в январе 2021 года 29-летний мужчина, приобретя специальное оборудование и прекурсоры, обустроил место для изготовления психотропных препаратов в домовладении, расположенном в Дергачевском районе.
 
В Харькове будут судить изготовителя наркотиков. Криминал Харьков
 
26 января 2021 года в этом доме прошли обыски в ходе которых обнаружено и изъято более 5 килограммов психотропного вещества PVР, более 400 литров прекурсоров, химическое оборудование.
 
В Харькове будут судить изготовителя наркотиков. Криминал Харьков
 
Выяснилось, что также  мужчина незаконно приобрел и хранил переделанный пистолет.
 
Виновному светит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
 
Напомним, ранее мы писали о голом неадеквате с наркотой, хулиганившем на улице.
Тэги:  изготовление наркотиков, сбыт, харьков, запрещенные препараты, психотропы
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