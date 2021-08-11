11.08.2021 20:57

Найдено пять килограмм препаратов: в Харькове будут судить изготовителя наркотиков (фото)

Обвинительный акт направлен в один из судов Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, Новобаварский окружной прокуратурой Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего мужчины по обвинению в приобретении, хранении и изготовлении психотропных веществ с целью сбыта и хранении огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Согласно информации руководителя окружной прокуратуры Владимира Куприянова, расследование установило, что в январе 2021 года 29-летний мужчина, приобретя специальное оборудование и прекурсоры, обустроил место для изготовления психотропных препаратов в домовладении, расположенном в Дергачевском районе.

26 января 2021 года в этом доме прошли обыски в ходе которых обнаружено и изъято более 5 килограммов психотропного вещества PVР, более 400 литров прекурсоров, химическое оборудование.

Выяснилось, что также мужчина незаконно приобрел и хранил переделанный пистолет.

Виновному светит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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