11.08.2021 20:57
Найдено пять килограмм препаратов: в Харькове будут судить изготовителя наркотиков (фото)
Обвинительный акт направлен в один из судов Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Прокуратуру, Новобаварский окружной прокуратурой Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего мужчины по обвинению в приобретении, хранении и изготовлении психотропных веществ с целью сбыта и хранении огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Согласно информации руководителя окружной прокуратуры Владимира Куприянова, расследование установило, что в январе 2021 года 29-летний мужчина, приобретя специальное оборудование и прекурсоры, обустроил место для изготовления психотропных препаратов в домовладении, расположенном в Дергачевском районе.
26 января 2021 года в этом доме прошли обыски в ходе которых обнаружено и изъято более 5 килограммов психотропного вещества PVР, более 400 литров прекурсоров, химическое оборудование.
Выяснилось, что также мужчина незаконно приобрел и хранил переделанный пистолет.
Виновному светит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
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