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09.08.2021  20:54   Дмитрий Колоней

Голый неадекват хулиганил на улице: под Харьковом повязали дебошира

В пригороде Харькова копы взяли персонажа под наркотой.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, информация о неизвестном мужчине ведущем себя неадекватно и провоцирующем конфликт, поступила к правоохранителям Чугуевского райуправления 7 августа 2021 года в 15:28 от 22-летней жительницы Волчанска. 
 
Выехавшая на место группа реагирования обнаружили на улице 35-летнего обнаженнного, нецензурно ругающегося правонарушителя. При себя он имел только пачку сигарет. Но в ходе общения хулиган случайно уронил ее и полицейские заметили, что в пачке находятся не сигареты, а наркотики. Их изъяла СОГ, прибывшая на место. 
 
Ввиду того, что мужчина был неадекватен, на место вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая вместе с полицейскими доставила нарушителя в больницу. 
 
Сведения по факту происшествия Внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишение свободы.
 
Продолжаются следственные действия. 
 
Напомним, ранее мы писали о задержании дебошира, который напал с ломом на бывшую жену и сжег ее дом.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дебош, хулиганство, харьков, наркотики, скандал, конфликт
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