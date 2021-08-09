09.08.2021 20:54 Дмитрий Колоней

Голый неадекват хулиганил на улице: под Харьковом повязали дебошира

В пригороде Харькова копы взяли персонажа под наркотой.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, информация о неизвестном мужчине ведущем себя неадекватно и провоцирующем конфликт, поступила к правоохранителям Чугуевского райуправления 7 августа 2021 года в 15:28 от 22-летней жительницы Волчанска.

Выехавшая на место группа реагирования обнаружили на улице 35-летнего обнаженнного, нецензурно ругающегося правонарушителя. При себя он имел только пачку сигарет. Но в ходе общения хулиган случайно уронил ее и полицейские заметили, что в пачке находятся не сигареты, а наркотики. Их изъяла СОГ, прибывшая на место.

Ввиду того, что мужчина был неадекватен, на место вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая вместе с полицейскими доставила нарушителя в больницу.

Сведения по факту происшествия Внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишение свободы.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее мы писали о задержании дебошира , который напал с ломом на бывшую жену и сжег ее дом.