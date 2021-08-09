09.08.2021 20:54 Дмитрий Колоней
Голый неадекват хулиганил на улице: под Харьковом повязали дебошира
В пригороде Харькова копы взяли персонажа под наркотой.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, информация о неизвестном мужчине ведущем себя неадекватно и провоцирующем конфликт, поступила к правоохранителям Чугуевского райуправления 7 августа 2021 года в 15:28 от 22-летней жительницы Волчанска.
Выехавшая на место группа реагирования обнаружили на улице 35-летнего обнаженнного, нецензурно ругающегося правонарушителя. При себя он имел только пачку сигарет. Но в ходе общения хулиган случайно уронил ее и полицейские заметили, что в пачке находятся не сигареты, а наркотики. Их изъяла СОГ, прибывшая на место.
Ввиду того, что мужчина был неадекватен, на место вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая вместе с полицейскими доставила нарушителя в больницу.
Сведения по факту происшествия Внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишение свободы.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее мы писали о задержании дебошира
, который напал с ломом на бывшую жену и сжег ее дом.
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