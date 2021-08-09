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09.08.2021  20:06   Дмитрий Колоней

Возвращавшиеся с моря попали в ДТП: Под Харьковом автобус влетел в отбойник (фото)

Копы расследуют обстоятельства аварии под Харьковом.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 9 августа 2021 года около 5:10 в полицию поступила информация о том, что на 71 км автодороги «Харьков-Красноград-Перещепино» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса «Neoplan». 
 
На месте происшествия стражи порядка установили, что 48-летний водитель автобуса, ехавшего а Харьков из поселка Лазурное Херсонской области, не справился с управлением и столкнулся с отбойником.
 
В результате аварии пострадал водитель - его в бессознательном состоянии доставили в Красноградскую больницу. 
 
Никто из находившихся в салоне 25 пассажиров, не пострадал. 
 
Информация о происшествии записана в Едином учета заявленный и сообщений. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. 
 
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 
 
 
 
 
Напомним, ранее мы писали об аварии, в которой водитель под Харьковом крепко догнал рейсовый автобус.

 

Источник:   ГУ Нацполиции
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