03.08.2021 16:52

Отдых на море: из Харькова в Лазурное - как доехать и особенности пребывания

Как отправиться на Черноморское побережье из Харькова и что там ожидает отдыхающих.



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Как собщает РЕДПОСТ, наиболее простой способ добраться до Лазурного Херсонской области, расположенного на побережье Черного моря, - автобус, так как поезда в том направлении идут довольно долго из-за бессчисленного количества остановок по пути. Отбытие из Харькова около 22.00. Время в дороге примерно 12 часов.

Автобусы же, начинающие сбор пассажиров, например, возле кинотеатра "Киев", делают несколько остановок по городу, собирая остальных желающий отправиться на Юга. В пути остановки следуют, в основном, на автозаправках.

Что касается самого Лазурного, то здесь цены на проживание колеблются от 110 гривен с человека при проживании в комнате без удобств, с готовкой на веранде или поиском питания в кафе (комплексный обед 100 грн.) и столовых пансионатов, до переваливающего за 1000 гривен с лишним пребывания в комнате на четырех и выше человек со всеми удобствами. В этом случае хозяева не заморачиваются реальным количеством проживающих в помещении.

Пляжи здесь песочные, за редким исключением, широкие. Тоже самое можно сказать и о плотности находящихся на пляже. В 80% случаев проблемы выискивания местечка для подстилки и квадратно-гнездового укладывания на пляжах не существует. Но местами и такие пляжи есть - тут уж как повезет с пансионатом.

Особенность этого года - нашествие крупных медуз на побережье, к которому, в принципе, можно привыкнуть. Утром их больше, днем они чаще уходят от берега, вновь возвращаясь под вечер. Уходят медузы и во время шторма, который может отхватить примыкающую к прибою часть пляжа, частично превращая как временных обладателей платных тапчанов (примерно 80-100 грн.), так и бунгало (около 500 грн. за день) в жителей Венеции. Если видите стелите подстилку на пляже в шторм и видите, что на одном участке пляжа вода уже наступила, а на том же уровне другого участка - нет, не обольщайтесь, расстилая в той зоне подстилку. Если же,все-таки, расстелили и уходите, оставив вещи, лучше положите их в пакеты, не оставляя на подстилке. Если вы этого не сделаете, при наступлении волны минимальной неприятностью будет занос их песком и водорослями, а максимальной - их заберет море. Кстати, вода в море довольно холодная, теплеюшая днем и во время шторма.

Из развлечений есть гидроскутер, банан (150-200 грн.), таблетка или плюшка с поездкой на надувную горку в море. Есть катера, совершающие поездки на самый большой остров Украины Джарилгач (вся поездка туда и обратно с 20-минутным пребыванием на уединенном острове и купанием в мире занимает около часа и стоит, в зависимости от того, едете вы в катере или на банане, 200 или 100 грн.).

Поездка на катере очень удобна для родителей с маленькими детьми, которые не рискуют пока усаживать детей на банан, но хотят совершить маленькое морское путешествие. Есть вариант поездки на баркасе под "Веселом Роджером" при мерон ща ту же цену. Но стоит учесть, что эти поездки можно совешить только с пляжа в центре (пройдя пешком от супермаркета "СуперСам" через рынок - баркас отплывает в районе клуба Апельсин, а катера на остров еще немногим левее по берегу).

В обратный путь в Первую столицу можно отправиться около шести вечера. Так как автобус прибывает в Харьков около шести утра, у многих есть шанс оказаться в тот же день на работе после отпуска, не теряя лишнего дня. Хотя, если сборы могут затянуться, купание в день отъезда придется подсократить.

Напомним, ранее мы писали о курорте без медуз, найденном отдыхающими.