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22.07.2021  15:31   

Пляж без медуз: пользователи соцсетей нашли чистый украинский курорт

Отдыхающие определили, где в Украине можно провести свой отпуск с удовольствием и без скользких животных.

Каждое лето пляжи украинских курортов настигает нашествие медуз. Об этом сообщает РЕДПОСТ. Но в Курортном дела обстоят иначе. На своей странице в Facebook посёлок в Одесской области получает всё больше положительных комментариев от туристов. И всё благодаря прекрасным видам и абсолютному отсутствию медуз. 
 
Вода прозрачная и чистая, а сам посёлок похож на место для съёмок фильмов. Это доказывают фото Ольги Заречной-Мыхайлик.
 
Чистый украинский курорт без медуз нашли пользователи соцсетей
 
Фото заката в Курортном может служить доказательством магии. «В него влюбляются с первого раза», - делятся на странице посёлка отдыхающие. Сергей Марчук делится кадрами:
 
Чистый украинский курорт без медуз нашли пользователи соцсетей
 
В Курортном также можно встретить «местных жителей»: дельфинов и других морских обитателей. Фото и видео от Сергей Поляруша и Татьяны Андриенко. 
 
Чистый украинский курорт без медуз нашли пользователи соцсетей
 
Напомним, Азовские курорты продолжают страдать от нашествия медуз. Отдыхающие жалуются на невозможность купаться в море и испорченный отдых.
 
Тэги:  отдых, курорт
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