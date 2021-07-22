22.07.2021 15:31
Пляж без медуз: пользователи соцсетей нашли чистый украинский курорт
Отдыхающие определили, где в Украине можно провести свой отпуск с удовольствием и без скользких животных.
Каждое лето пляжи украинских курортов настигает нашествие медуз. Об этом сообщает РЕДПОСТ
. Но в Курортном дела обстоят иначе. На своей странице
в Facebook посёлок в Одесской области получает всё больше положительных комментариев от туристов. И всё благодаря прекрасным видам и абсолютному отсутствию медуз.
Вода прозрачная и чистая, а сам посёлок похож на место для съёмок фильмов. Это доказывают фото
Ольги Заречной-Мыхайлик.
Фото заката в Курортном может служить доказательством магии. «В него влюбляются с первого раза», - делятся на странице посёлка отдыхающие. Сергей Марчук делится кадрами
:
В Курортном также можно встретить «местных жителей»: дельфинов и других морских обитателей. Фото и видео
от Сергей Поляруша и Татьяны Андриенко.
Напомним, Азовские курорты продолжают страдать от нашествия медуз
. Отдыхающие жалуются на невозможность купаться в море и испорченный отдых.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости