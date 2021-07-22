Пляж без медуз: пользователи соцсетей нашли чистый украинский курорт

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Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 22 июля Логика сегодня будет превалировать – день совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 22 июля В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночью и утром ожидается дождь.