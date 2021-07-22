22.07.2021 15:37

Во дворах Харькова меняют трубопровод

Устаревшие участки водопроводной сети в Харькове обновляют современными пластиковыми трубами.



// РЕДПОСТ

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проводит плановые ремонтные работы в рамках благоустройства Харькова и подготовки к новому осенне-зимнему периоду, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

В рамках подготовки к зиме во дворах домов №№ 16-24 по улице Старицкого проходит замена устаревших участков водопроводной сети.

Стальные трубы внутриквартального трубопровода, износившиеся полностью за 50 лет эксплуатации (хотя их срок службы составляет около 20 лет) меняют на новые, пластиковые, диаметром 650 мм.

Современные трубы, по словам коммунальщиков, долговечны, устойчивые к коррозии, и позволяют экономить электроэнергию в процессе эксплуатации сети.

Ранее РЕДПОСТ писал, что по улице Матюшенко, 3 сотрудники КП ХТС перекладывают 698 погонных метров труб на магистральном трубопроводе.

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