22.07.2021 16:01

Карта харьковчанина: заработал сайт с перечнем точек ее использования

Теперь информацию о том, как оформить карту и какие преимущества она дает, можно узнать на одном сайте.



// РЕДПОСТ

Сегодня заработал официальный сайт «Карты харьковчанина» — он открылся на базе сайта городского совета, сообщает РЕДПОСТ.



Теперь жители города из одного источника могут получить полную информацию о том, какие виды карточек будут выпущены для разных категорий харьковчан, как стать обладателем карточки и какие преимущества она дает.



В частности, на сайте уже работает электронная карта города, на которой указаны партнеры «Карты харьковчанина»: магазины, аптеки, заправки и другие компании, где обладатели карт смогут обслуживаться со скидками или иными привилегиями. Данная информация будет постоянно обновляться.



Как известно, Карта заменит E-ticket для проезда в городском транспорте, а также будет служить бесплатным пропуском в Харьковский зоопарк, который после реконструкции откроется в День города. Для школьников Карта окажется еще и ученическим билетом.



Список услуг, которые можно получить по Карте, будет постоянно расширяться. Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов заявил, что он каждую неделю встречается с городскими предпринимателями, которые присоединяются к партнерам проекта.



«Благодаря этому владельцы карт смогут больше экономить», – отметил руководитель города.



Также на сайте описана простая процедура подачи анкеты для получения Карты харьковчанина — в бумажном или электронном виде.



22 июля в эфире телеканала «Украина 24» Игорь Терехов подтвердил, что «Карта харьковчанина» начнет работать уже в августе.

А в скором времени можно будет пользоваться Картой в смартфоне.





