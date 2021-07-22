Карта харьковчанина: заработал сайт с перечнем точек ее использования

Теперь информацию о том, как оформить карту и какие преимущества она дает, можно узнать на одном сайте.
Сегодня заработал официальный сайт «Карты харьковчанина» — он открылся на базе сайта городского совета, сообщает РЕДПОСТ.
Теперь жители города из одного источника могут получить полную информацию о том, какие виды карточек будут выпущены для разных категорий харьковчан, как стать обладателем карточки и какие преимущества она дает.
В частности, на сайте уже работает электронная карта города, на которой указаны партнеры «Карты харьковчанина»: магазины, аптеки, заправки и другие компании, где обладатели карт смогут обслуживаться со скидками или иными привилегиями. Данная информация будет постоянно обновляться.
Как известно, Карта заменит E-ticket для проезда в городском транспорте, а также будет служить бесплатным пропуском в Харьковский зоопарк, который после реконструкции откроется в День города. Для школьников Карта окажется еще и ученическим билетом.
Список услуг, которые можно получить по Карте, будет постоянно расширяться. Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов заявил, что он каждую неделю встречается с городскими предпринимателями, которые присоединяются к партнерам проекта.
«Благодаря этому владельцы карт смогут больше экономить», – отметил руководитель города.
Также на сайте описана простая процедура подачи анкеты для получения Карты харьковчанина — в бумажном или электронном виде.
22 июля в эфире телеканала «Украина 24» Игорь Терехов подтвердил, что «Карта харьковчанина» начнет работать уже в августе.
А в скором времени можно будет пользоваться Картой в смартфоне.
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