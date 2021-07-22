Главная Новости Харькова Общество Карта харьковчанина: заработал сайт с перечнем точек ее использования
22.07.2021  16:01   

Карта харьковчанина: заработал сайт с перечнем точек ее использования

Теперь информацию о том, как оформить карту и какие преимущества она дает, можно узнать на одном сайте.


// РЕДПОСТ

Сегодня заработал официальный сайт «Карты харьковчанина» — он открылся на базе сайта городского совета, сообщает РЕДПОСТ.

Теперь жители города из одного источника могут получить полную информацию о том, какие виды карточек будут выпущены для разных категорий харьковчан, как стать обладателем карточки и какие преимущества она дает.

В частности, на сайте уже работает электронная карта города, на которой указаны партнеры «Карты харьковчанина»: магазины, аптеки, заправки и другие компании, где обладатели карт смогут обслуживаться со скидками или иными привилегиями. Данная информация будет постоянно обновляться.

Как известно, Карта заменит E-ticket для проезда в городском транспорте, а также будет служить бесплатным пропуском в Харьковский зоопарк, который после реконструкции откроется в День города. Для школьников Карта окажется еще и ученическим билетом.  

Список услуг, которые можно получить по Карте, будет постоянно расширяться. Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов заявил, что он каждую неделю встречается с городскими предпринимателями, которые присоединяются к партнерам проекта.

«Благодаря этому владельцы карт смогут больше экономить», – отметил руководитель города.

Также на сайте описана простая процедура подачи анкеты для получения Карты харьковчанина — в бумажном или электронном виде.

22 июля в эфире телеканала «Украина 24» Игорь Терехов подтвердил, что «Карта харьковчанина» начнет работать уже в августе.

А в скором времени можно будет пользоваться Картой в смартфоне.


 

Тэги:  карта харьковчанина, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.07 Общество У «Карточки харьковчанина» появится приложение для смартфона 20.07 Политика Развенчиваем мифы: Кто запустил фейк в сети о рекламе «Карты харьковчанина» 19.07 Общество Карта харьковчанина: пошаговая инструкция, как заполнять электронную анкету (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 