22.07.2021 17:04

С горсовета сняли мемориальную доску: комментарий первого вице-мэра

Мемориальную доску установили без официального разрешения мэрии.

Днем 22 июля с фасада Харьковского городского совета на площади Конституции сняли мемориальную доску экс-мэру Харькова Геннадию Кернесу, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Комментарии действиям сотрудников муниципалитета дал первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак.



По его словам, в мэрию не поступал запрос на установление именно этой мемориальной таблички, следовательно, и официального разрешения на ее установку нет.



«Порядок установления памятных знаков в городе регулируется порядком, который утвержден городским советом. Прежде всего этот порядок предусматривает представление соответствующего обращения в городской совет и предоставление определенных документов. Я хочу отметить, что те лица, которые совершили этот поступок, никаких обращений в городской совет не направляли и это, соответственно, является нарушением порядка, установленного городским советом, – заяфвил Александр Новак.

Напомним, 14 июля на сессии Харьковского городского совета Геннадию Кернесу присвоили звание Почетного гражданина Харькова посмертно.