22.07.2021 17:07

Большая мечта маленького харьковчанина: юный танцовщик сделает Харьков - балетной столицей Украины (видео)

Максим Жупинский один из 900 учеников Харьковской балетной школы. Впервые он пришел сюда в четыре года и теперь не видит для себя будущего без балета. О большой мечте юного артиста расскажут корреспонденты телевизионной группы «Харьковских известий».



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По его мнению, обычные мальчишеские увлечения как футбол, баскетбол, хоккей, не сравнимы с балетом.

"Мне нравится высота, прыгать. Когда в 4 года мама повела меня в театр (Харьковский национальный театр оперы и балета, ред) и там показали балет, не помню какой спектакль, я сказал: я точно хочу! А мама говорила, тебя будут называть девочкой. А я говорил, не - балет! И не называют", - рассказывает воспитанник Харьковской балетной школы Максим Жупинский.

Разноплановость увлечений Максима впечатляет: он и тхэквондо занимается, и овладевает игрой на рояле и математические задачи решает с удовольствием. Плотный график его не пугает, как и утренние подъемы в 5:00. Потому что у него есть большая цель - стать известным на весь мир балетмейстером.

"Хочу стать известным артистом балета, который открыл новую школу, открыл новые движения во всём мире по балету. Чтобы Харьков был первым городом, в котором были и и школа, и училище, и театр балетный. Насколько я знаю, нигде в Украине такого нет. Ну и хочу прославить Первую столицу", - восторженно добавляет Максим.

Директор школы рассказывает, что все дети, которые учатся в заведении - талантливые, имеют различные увлечения, потому что главное, это давать ребенку развиваться с раннего детства.

"Чем раньше ребенок прикасается к искусству, чем раньше в него проникает музыка, тем гармоничнее он становится", - отмечает Наталья Ржевская директор Харьковской хореографической школы.

Поэтому в этой школе кроме занятий балетом есть и уроки живописи, музыки, истории искусств. Все это помогает раскрыть в ребенке таланты и направить их развитие в правильное русло.

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