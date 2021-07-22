22.07.2021 17:31 Рита Парфенова

Мотопробег единства пройдет в выходной по площадям Харькова: как это будет

Торжественные мероприятия по случаю V Всеукраинского мотопробега единства состоятся 25-26 июля в Харькове.

Вечером 25 мюля центр Харькова станет частью трассы Всеукраинского мотопробега единства, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт горсовета.

Колонна из 300 байкеров проедет по центру Харькова. Мотоиклисты стартуют с улицы Полтавский шлях, далее проедут по маршруту: площадь Сергиевская - площадь Павловская - площадь Конституции - улица Сумская - площадь Свободы.

На площади Свободы участников мотопродега планирубт встретить в семь часов вечера, тоггда же там начнется праздничный концерт.

Из Харькова мотоциклисты отправятся 26 июля в 10:00 в Купянск и Изюм по следующему маршруту: пл. Свободы - Белгородское шоссе - Белгородское шоссе до развязки с Окружной дорогой.

«Ежегодно мотопробег единства растет в своих масштабах, увеличивается количество городов, единомышленников и участников. Этот год не станет исключением, тем более, что пробег юбилейный. Миссия и цели мероприятия остаются неизменными - объединить, сплотить, перезнакомить мотоциклистов, патриотов своей страны», - рассказали организаторы.

Мотопробег единства стартовал 19 июля в Ужгороде. Его участники пройдет 57 населенных пунктов и 1 августа финишируют на острове Хортица в Запорожской области. Участники везут с собой флаг Украины, который мотообщины передают друг другу на границах областей или регионов. Кроме того, проезжая свою область и город, мотоциклисты при сопровождении колонны используют флаги этих городов или регионов. На центральных площадях городов делаются кратковременные остановки, куда могут прийти и поздравить участников мотопробега все желающие.



В прошлом году участники мотопробега В прошлом году участники мотопробега везли с собой крымскотатарский флаг, который 1 августа в г. Чонгар Херсонской области передали во временно аннексированную Автономную Республику Крым.